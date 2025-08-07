El Oviedo lanza el “First Dates” oviedista: este es el objetivo de encontrar tu pareja ideal azul
La curiosa iniciativa ha sido así bautizada por la propia entidad carbayona
O. O.
El Real Oviedo está dispuesto a facilitarle las cosas a los socios que quieran reubicarse dentro del Carlos Tartiere y, con tal intención, ha habilitado un formulario digital en su página web para que todos aquellos que lo deseen puedan cambiar su asiento en el estadio.
El sistema funciona de forma sencilla: accediendo al mismo, se permite a los abonados registrar su asiento actual y la nueva zona a la que les gustaría trasladarse. Recogida la información de todos los que deseen el cambio, el club se encargará de cruzar solicitudes y, en caso de que se detecte una coincidencia, la entidad podrá en contacto a las dos partes mediante correo electrónico para que negocien el intercambio de asientos entre ellos.
Curiosa denominación
El club define en comunicado la iniciativa como un “First dates” oviedista, en referencia al programa televisivo de citas, que tiene como objetivo “que los aficionados azules encuentren su ‘pareja perfecta’ para realizar el cambio en el Carlos Tartiere”.
