Diez fijos y una duda: los planes de Paunovic para el primer partido de Liga en Primera

Un once trufado de héroes del ascenso con un par de pinceladas. Ese es el equipo que prepara Veljko Paunovic para el estreno en Primera División, la cita más anhelada, del próximo viernes ante un Villarreal de Champions. Difícil cita la de los azules ante un rival que, por ejemplo, se impuso en el último amistoso al Arsenal 2-3. Pero a falta de fichajes de relumbrón, que parece que tardan más de la cuenta en llegar, Paunovic va perfilando un equipo de once guerreros que promete competir en cada escenario, empezando por la Cerámica. Eso sí, por lo visto en el último ensayo, el de Ribadeo, aún queda por definir quién actuará de nueve.

El equipo que salió de primeras contra el Deportivo fue el formado por Aarón Escandell bajo palo, con una línea de cuatro formada por Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo y Rahim; con Sibo y Reina en el doble pivote y Hassan, Ilic y Chaira por delante; de nueve, actuó Rondón.

El debate de la portería, que nunca pareció existir, queda apagado tras los primeros ensayos en los que Aarón se mostró tan seguro como el año pasado y Moldovan impreciso con los pies. No hay dudas al respecto. Tampoco en una defensa sin cambios respecto al curso anterior y en la que, además, es baja David Costas por su expulsión en los últimos minutos del choque frente al Mirandés.

Para la sala de máquinas, la lesión de Colombatto, que sigue al margen, aclara las cosas para el entrenador, que desde el primer día ha confiado en la pareja formada por Sibo y Reina. La única alternativa en la plantilla es la de Ovie Ejaria, pero habrá que ver si el club decide tramitarle la ficha ya para que pueda formar parte de la expedición carbayona o si, por el contrario, decide esperar al final del mercado por si surgen diferentes oportunidades.

Lo de Hassan en Ribadeo parece que fue un susto y que no tendrá problemas para jugar en Villarreal, y Chaira le saca un par de cuerpos a Brandon en la carrera por el extremo zurdo. Entre líneas, otro de los nuevos: un Luka Ilic que ha dejado detalles de su clase en los ensayos estivales.

La decisión que parece seguir en el aire es la del puesto de ariete. Fede Viñas podría partir con ventaja, ya que ha sido el elegido por Paunovic en más ensayos durante el verano. Sin embargo, en el último ensayo, el de Ribadeo, fue Rondón el que formó con el resto de titulares, lo que abre la puerta al debate. El saldo de goles, uno cada delantero, incide en la igualdad por un puesto de importancia capital en cualquier equipo.