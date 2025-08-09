EN DIRECTO: Sigue aquí el Leganés-Real Oviedo

Con un ojo en el mercado, pero con mayor atención aún al inicio de la Liga, porque queda menos de una semana para que el Real Oviedo regrese a la máxima competición nacional. Así se presenta el club azul a la última prueba, el ensayo general antes del estreno, que le lleva a Leganés para enfrentarse al conjunto pepinero (el choque se disputa a las 10.00 horas para evitar las altas temperaturas) que ha hecho el pasado curso el camino inverso a los carbayones, descendido a Segunda.

Es la ocasión para ver si los planes de Paunovic siguen en la misma línea de continuidad que han tenido a lo largo de toda la pretemporada. Porque a falta de fichajes de relumbrón, el serbio ha tirado de coherencia y continuidad para tratar de que se siga viendo ese Oviedo rocoso y competitivo que en un final para la historia logró en una sensacional reacción ascender a la máxima categoría en la recordada final contra el Mirandés.

El Oviedo juega de inicio con: Aarón; Vidal, Luengo, Calvo, Omar; Sibo, Reina; Chaira, Ilic, Brandon; Rondón.