El Oviedo llega justo al estreno: empate sin goles ante el Leganés en el último estreno

Llega justo el Oviedo al estreno, muy exigente, de la Liga, y lo hace en todos los frentes. En los despachos, con 5 incorporaciones llamadas a marcar diferencias, pero también sobre el césped, con una plantilla heredera del ascenso pero que se enfrenta a un escenario nuevo y exigente. Paunovic trata de sacar todo el jugo a lo que tiene entre manos en una línea similar a la de la pasada campaña, con un equipo sólido y trabajado, pero al que le falta chispa, desborde y más agilidad en el juego. Con todo, lo máximo que pudo sacar del amistoso en Leganés, el último de la pretemporada y ensayo general para estreno, es un empate sin goles (0-0) que sigue hablando de un Oviedo competitivo pero que tiene que crecer mucho para competir en el escenario principal, el de la Primera División.

Leganés 0 0 Oviedo Alineación Leganés Soriano

Peña, Saenz, Miquel, Marvel

Naim, Cisse, Diawara, Duk

Millán, Diego.



CAMBIOS Guirao por Diawara, min. 66.

Roberto López por Diego, min. 68.

Suleiman por Duk, min. 78.

Rassoul por Guirao, min. 82. Alineación Oviedo Aarón

Vidal, Luengo, Calvo, Falah;

Sibo, Reina

Ilic, Chaira, Brandon

Rondón. CAMBIOS Borja Sánchez por Brandon y Viñas por Rondón, min. 46.

Costas por Calvo, Cazorla por Chaira y Forés por Ilic, min. 73.

Lamine por Vidal, min. 87. Carralero Calvo, colegio madrileño. Sin amarillas. Instalación deportiva Butarque.

Ante la ausencia de Hassan, que está entre algodones pero que todos esperan que pueda jugar en Villarreal, Paunovic optó por retoques en la línea de medias puntas. Ilic se situó en al derecha, en una salida que ya se ha visto a lo largo del verano, y Brandon entró en la izquierda. La principal novedad fue ver a Chaira entre líneas, de media punta, donde estuvo muy activo, no siempre acertado pero al menos refrescando el ataque con sus conducciones.

Entró también Falah en el lateral zurdo y Rondón repitió como delantero. En el resto del campo, los esperados para el estreno, incluyendo esa pareja Luengo-Calvo ante la ausencia de Costas por sanción.

El choque fue en la línea similar a los de la pretemporada azul. Siempre suelen observarse más cosas en el último ensayo, pero en un Oviedo en el que aún tiene tanto trabajo pendiente en los despachos no esperaba ningún cambio drástico. Así que Paunovic reforzó las ideas ya trabajadas: un equipo solidario, con la pelota más como mecanismo de defensa que somo sistema para atacar y buscando la inspiración de los de arriba.

Tras una salida más convincente del Lega, otro punto en común de los ensayos estivales carbayones, aunque solo con una llegada –la defensa taponó una volea del exazul Álex Millán- el Oviedo fue poco a poco haciéndose con el mando. Más que un dominio claro, fue un juego de alternativas. A estas alturas y contando con que el equipo está a medias, las mejores noticias surgen cuando Reina e Ilic, dos de los nuevos, logran conectar.

Así sucedió a los 25 minutos. Reina lanzó en largo a Ilic, que respondió con un control excelente y un servicio filtrado a la carrera de Rondón. El venezolano se citó con Soriano, que justo antes había sacado a bocajarro un remate de Sibo en el área, y su definición eludió al meta pero se fue contra el poste.

Eran los mejores momentos de los azules, que se detuvieron junto a la pausa de hidratación. Tras el ligero descanso, el Leganés igualó la balanza y estuvo cerca de anotar. Naim encaró a Aarón, último obstáculo para el gol, pero definió tan ajustado que se dio con el poste. La acción parecía un remake de la vista con Rondón. Los dos equipos se fueron al descanso sin muchas acciones que llevarse en la maleta.

Trató de agitar las cosas Paunovic con dos cambios al descanso. Entraron Borja Sánchez y Fede Viñas por Brandon y Rondón. A estas alturas, difícil saber si es una cuestión de repartir esfuerzos o cambios en busca de la mejora, pero la apuesta por Borja, que en teoría está en la rampa de salida también suena a mensaje: a falta de fichajes, Paunovic tira con lo que tiene a mano.

Y aunque el Oviedo llegó ante al área pepinera, en un córner sin peligro, el Lega se hizo con el mando. Dos llegadas de Diawara, una de ellas rozando el poste, y una acción salvadora de Luengo mantuvieron la meta de Aarón impoluta.

No pareció cómodo el Oviedo en la segunda mitad. A la apuesta de Chaira entre líneas le faltó continuidad en el juego y lo de situar a Ilic en la derecha parece limitar el talento que el serbio esconde en su zurda. Ha dejado más detalles cuando ha jugado de media punta. Borja Sánchez, en la izquierda, sin ser determinante sí mejoró la aportación de Brandon. Pero la suma de factores no le dio al Oviedo para marcar el ritmo ante un rival de Segunda. Más bien al contrario: los locales siguieron llegando, como demostró Duk, disparo arriba, justo antes de la pausa de hidratación.

La entrada de Santi

Para el último tramo entró en escena Santi Cazorla, al que le dosifican los minutos de forma coherente. Y el equipo mejoró. Quizás influyó el cansancio del Lega, pero tener a un tipo que las pide todas al pie y reparte juego facilita las cosas. Borja también se entonó cuando compartió campo con Santi y Forés, otro de refresco, dio más amplitud.

La más clara del segundo tiempo salió de las botas del de Llanera. Cañito, conducción y apertura para dejar solo a Vidal, que lanzó de forma tibia al lateral de la red.

Fue un destello en unos minutos que dan algo de esperanza, siempre poniendo en contexto lo que suponen los bolos veraniegos. Pero consciente el oviedismo de que a su equipo le queda trabajo por hacer, en los despachos sobre todo, y que el comienzo de la competición llega demasiado pronto. Aunque si algo ha demostrado el Oviedo de Paunovic es que siempre compite. Sea como sea.