Thomas ya se entrena con el Villarreal, con Ayoze de baja
Agencias /N. A.
Thomas Partey, último fichaje del Villarreal, primer rival del Oviedo en la Liga, y los extremos Yeremy Pino e Ilias Akomach, fueron las principales novedades en la sesión de trabajo del Villarreal ayer.
Sin duda, el principal protagonista es el ghanés que ha realizado su primer entrenamiento con el equipo, tras ser anunciado el miércoles como nuevo jugador amarillo.
La otra gran noticia en el club castellonense ha sido la presencia en la sesión del marroquí Ilias Akomach, que ha recibido ya el alta médica tras la grave lesión que sufrió la pasada campaña, por lo que ya puede entrar en dinámica de grupo. En el caso de Yeremy Pino, el internacional no había jugado el último partido en Londres frente al Arsenal, pero ya está recuperado de sus molestias y parece que su presencia contra el Oviedo no corre peligro.
Los que no se han ejercitado con el resto del grupo a las órdenes de Marcelino son los futbolistas Ayoze Pérez, Logan Costa y Willy Kambwala, los tres fuera del equipo por problemas físicos. Los dos últimos con lesiones de larga duración, mientras que delantero hace varias semanas que ya no entrena con normalidad, por lo que ahora mismo es seria duda para arrancar el campeonato y supondría una baja importante para jugar ante el Real Oviedo el viernes.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales