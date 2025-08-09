Último ensayo para Paunovic antes del estreno: así se presenta el Oviedo ante el Leganés

Con un ojo en el mercado, pero con mayor atención aún al inicio de la Liga, porque queda menos de una semana para que el Real Oviedo regrese a la máxima competición nacional. Así se presenta el club azul a la última prueba, el ensayo general antes del estreno, que le lleva a Leganés para enfrentarse al conjunto pepinero (el choque se disputa a las 10.00 horas para evitar las altas temperaturas) que ha hecho el pasado curso el camino inverso a los carbayones, descendido a Segunda.

Será la ocasión para ver si los planes de Paunovic siguen en la misma línea de continuidad que han tenido a lo largo de toda la pretemporada. Porque a falta de fichajes de relumbrón, el serbio ha tirado de coherencia y continuidad para tratar de que se siga viendo ese Oviedo rocoso y competitivo que en un final para la historia logró en una sensacional reacción ascender a la máxima categoría en la recordada final contra el Mirandés.

El serbio se abraza al 4-2-3-1 como esqueleto de su equipo, aunque a lo largo del curso seguro que introduce matices. En la prueba de esta mañana estará ausente Hassan, que contra el Deportivo pidió el cambio. No parece que la lesión del extremo se haya agravado y desde el club se mantiene el optimismo con que pueda estar en el duelo de Villarreal, pero se ha decidido que no viaje con el equipo a Madrid y así pueda recuperarse en mejores condiciones de sus dolencias.

Será interesante ver si Paunovic sitúa a Álex Forés de inicio en la banda derecha o si prefiere modificar el rol de Ilic, tirándolo a la derecha con la presencia de otro medio como Ovie Ejaria en la medular carbayona.

El nueve, a debate

También está la curiosidad de saber quién será el nueve de referencia de los azules. Fede Viñas ha sido titular en más ocasiones, pero en el último envite de pretemporada fue Salomón Rondón el que hizo de ariete. El saldo de aciertos de los dos principales candidatos a la delantera está empatado a un gol y la sensación es que a una semana del inicio es la posición sobre la que Paunovic tiene más dudas en todo su once.