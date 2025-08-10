La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”

La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, joven aficionado del Fondo Norte que ha perdido la vida. Tanto el Real Oviedo como Symmachiarii han querido tener unas palabras con un hincha muy querido de la afición del Oviedo.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Álvaro Carrio, aficionado azul y un oviedista que sentía como nadie nuestros colores. Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz.", escribió el club azul a través de sus redes.

Por su parte, Symmachiarii escribió que "un nueva desgracia nos sacude esta mañana. Descanse en paz Carrio, te echaremos de menos", dijeron.