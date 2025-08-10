Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: "El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava"

Nava se encuentra de luto por la muerte de Álvaro Carrio, de 33 años, en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en el kilómetro 21 de la autovía A-64, a la altura de La Pola Siero en sentido Villaviciosa. El Renault Clio que conducía sufrió una salida de vía y dio varias vueltas de campana, quedando volcado fuera de la calzada.

La noticia ha causado una gran conmoción en Nava, donde Álvaro era muy conocido y apreciado. Formaba parte de la peña del Real Oviedo en el concejo y sus allegados lo describen como “el mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava”, siempre dispuesto a organizar reuniones y celebraciones. “Era una persona estupenda, muy alegre y querida por todos”, lamentaban hoy sus vecinos, que reconocían que la mañana fue extraña sin verlo en su habitual vermut de los domingos junto a sus amigos.

Gran apasionado del fútbol

Precisamente el fútbol era una de sus grandes pasiones. Quienes le conocían recuerdan de él que era capaz de organizar cualquier tipo de evento que pudiera respaldar a su querido Real Oviedo, tanto es así que formaba parte de Symmachiarii, grupo ultra del Oviedo. Desde el club ovetense, a través de sus redes sociales, han querido tener un recuerdo para él. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Álvaro Carrio, aficiónado azul y un oviedista que sentía como nadie nuestros colores", afirmaban desde su cuenta de X en un post en el que trasladaban a su familia y amigos su pésame.

Carrio era vecino del concejo de toda la vida, pertenecía a una familia muy conocida en Nava. Su madre falleció joven hace pocos años y su padre se recupera actualmente de un achaque de salud, teniendo que enfrentar ahora, tanto él como el hermano de Álvaro, la pérdida del joven.

“Es una pérdida enorme para todos, un chaval bueno, de esos que dejan huella. Aún no nos lo creemos y lo vamos a echar infitinamente de menos”, resumía una conocida de la familia. La Guardia Civil investiga las causas del accidente.