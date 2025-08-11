Una incorporación y dos bajas en la primera sesión de entrenamientos del Real Oviedo en Primera División
Hassan comenzó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros y Ejaria no pudo participar por temas administrativos
El Real Oviedo comienza oficialmente la temporada 2025/26 con el primer entrenamiento en Primera antes de medirse este viernes al Villarreal (La Cerámica, 21.30 horas). Los chicos de Veljko Paunovic saltaron al césped de El Requexón con varias novedades.
La primera de ellas, Hassan comenzó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros. El galo, que pidió el cambio en el amistoso ante el Deportivo de La Coruña, comenzó la semana sin problemas.
La segunda es que Ovie Ejaria no pudo estar presente en el entrenamiento puesto que se encuentra en Londres arreglando los temas de su pasaporte nigeriano, el cual necesita para poder jugar en el Oviedo y no ocupar plaza extracomunitario. Con esta medida, todo indica que los azules están a punto de cerrar su fichaje para la próxima temporada.
La tercera es que Nacho Vidal no se entrenó por precaución y Colombatto sigue entrenamiento el gimnasio para tratarse de sus molestias.
El resto de jugadores completaron la sesión sin problema. A los azules les quedan tres entrenamientos antes de medirse al Villarreal en su primer partido de Liga.
