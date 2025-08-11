El mercado de fichajes del Oviedo sigue avanzando a seis días de comenzar la Liga, el viernes en Villarreal (21.30 horas). Hasta el momento se han realizado seis incorporaciones, pero la dirección deportiva tiene claro que el siguiente fichaje debe reforzar la retaguardia. La defensa es, hoy por hoy, la prioridad, y en ella se centran las gestiones.

Por la izquierda, Joaquim y Matheus Reis. | INSTAGRAM

Paunovic cuenta con tres centrales del pasado curso –Dani Calvo, David Costas y Oier Luengo– y con Rahim, Lucas Ahijado y Nacho Vidal para los laterales. Sin embargo, la estructura sigue incompleta. El lateral derecho parece bien cubierto con Nacho Vidal y Lucas Ahijado, mientras que el izquierdo es una urgencia: tras la salida de Pomares, solo Rahim ocupa esa demarcación de forma natural. En pretemporada, el técnico ha recurrido a Omar Falah, lateral zurdo del Vetusta, que ha dejado buenas sensaciones y que podría ser habitual en las convocatorias en Primera, aunque la idea es contar con un jugador contrastado que compita por la titularidad. Para ello, el Oviedo piensa en Matheus Reis, del Sporting de Portugal, tras complicarse la operación con Sanusi, lateral del Oporto en el que los azules habían puesto todo su empeño. El brasileño Reis, de 30 años, puede actuar tanto en banda como en el centro de la defensa. Su polivalencia y experiencia en competiciones europeas son argumentos que convencen en El Requexón.

A seis días para el debut, el Oviedo acelera por la zaga

Pero la intención desde que se abrió el mercado ha sido incorporar al menos un central más. En las primeras semanas, el objetivo número uno fue Kevin Lomónaco, jugador de Independiente que convencía tanto a la dirección deportiva como al Grupo Pachuca. Sin embargo, el alto coste de la operación obligó a mirar hacia otras alternativas, y ahí entraron con fuerza los nombres de Justin de Haas y Joaquim Henrique Pereira Silva, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

De Haas, holandés de 25 años y 1,94 metros, es zurdo y encajaría perfectamente para complementar el perfil de Calvo, Costas y Luengo. Fue indiscutible en el Famalicão la pasada campaña y tiene un año más de contrato, lo que complica su salida. Por su parte Joaquim, de 26 años, llegó a Tigres en 2024 por unos 8 millones y se ha consolidado como pieza clave en la defensa del club mexicano. Su llegada a Oviedo podría producirse en forma de cesión, ya que Tigres busca liberar una plaza de extranjero. El coste de esta operación sería mucho menor que el de De Haas, que requeriría un traspaso.

Tanto De Haas como Joaquim cuentan con el visto bueno del club y de la propiedad. La idea es cerrar un central esta semana para que pueda entrar en la lista ante el Villarreal. La sanción de David Costas para el debut deja a Paunovic con solo dos centrales disponibles, una situación que refuerza la urgencia.