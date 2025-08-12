Calvo presume de bloque y desvela cómo el Real Oviedo puede hacer frente al Villarreal: "Saldremos valientes para darle los tres puntos al Oviedo"
"Somos tres buenos centrales, pero necesitamos uno más para que no haya sustos", dice el defensa
Dani Calvo, central y capitán del Real Oviedo, fue el primer jugador en salir a rueda de prensa tras el comienzo de la temporada en Primera. El aragonés analizó en El Requexón el primer duelo de los azules.
La pretemporada. “Con mucha ilusión. Es una gran recompensa al trabajo que venimos haciendo durante años. Hemos hecho un trabajo muy duro y vamos a Villarreal a ganar. Las sensaciones son positivas. Ha habido partidos que con el contexto ha sido complicado, pero en el Tartiere se vieron cosas positivas. Creo que el equipo llega en un buen momento de forma a falta de incorporaciones. El mercado es así, pero iremos a competir”.
El mercado de fichajes. "Es fundamental que se pueda complementar con otro Central. Llevamos con tres años y siempre te llevas sustos. Es importante ser cuatro. Es Primera y no podemos pecar de ello”.
La diferencia entre el Calvo que debutó en Primera con el de ahora. “Estoy mucho más formado. La experiencia es un grado, la madurez, el poso… Llegue al Oviedo con la intención de subir y fue merecido. Como club, tres cuartas partes de lo mismo”.
Las diferencias en el juego respecto a la temporada pasada. “Vamos trabajando en la línea. Solo cambia el tema las incorporaciones que vienen. El mister ponen énfasis en la fase defensiva, pero sin perder los argumentos ofensivos que nos caracterizaron el año pasado. Tenemos buen juego de pie, algo que hemos trabajado. El Villarreal tiene sus virtudes pero también sus defectos”.
Seguir trabajando tras el ascenso. “Es muy emocionante. La vuelta a los entrenamientos fue de felicidad máxima y de mucha hambre. No hemos venido para estar de paso. Es importante pelear la permanencia porque los tres equipos que suben, dos bajan. Estamos trabajando para hacer un buen bloque porque cualquier error te penaliza”.
El Oviedo, un equipo al que cuesta hacerle gol. “Conseguimos bastantes porterías a cero el año pasado y este año será más complicado. Debe ser una seña de identidad del equipo, que seamos generosos entre nosotros porque sabemos que arriba tenemos jugadores con gol”.
El trío de centrales. “Llevamos ya varios años juntos. Somos tres centrales fiables, pero como he comentado antes es importante estar cubierto en todas las posiciones. El club está trabajando en ello y nos quedamos a la espera”.
El rival. “Es un equipo difícil. Es de Champions. Hemos visto diferentes vídeos y sabemos las situaciones que les pueden hacer daño. Saldremos valientes para darle los tres puntos al Oviedo”
