Ovie, en Londres para renovar su pasaporte nigeriano: así está la operación del nuevo deseo del Oviedo

Ovie Ejaria, que apunta a ser nuevo jugador del Oviedo en su regreso a Primera División, se encuentra en Londres para renovar su pasaporte nigeriano y poder ser inscrito como comunitario. Aunque nació en la capital inglesa, tiene nacionalidad nigeriana y, gracias al tratado de Cotonú –que permite a los jugadores africanos no ocupar plaza de extracomunitario–, podría jugar en el Oviedo sin consumir una de esas tres licencias.

El trámite, sin embargo, no es sencillo y puede demorarse varias semanas. En el club están atentos a la evolución para saber si, como quiere Paunovic, podrán contar con él esta temporada. La intención es ficharlo: llegaría libre, tras más de un año sin equipo, y con ficha mínima. El problema es que el Oviedo ya tiene ocupadas dos plazas de extracomunitario (Viñas y Rondón) y prefiere reservar la tercera para otro perfil.

Al estar en Londres, Ejaria no pudo participar ayer en el primer entrenamiento oficial de la temporada en El Requexón, antes de visitar este viernes al Villarreal (21.30, La Cerámica). La sesión dejó varias novedades: Hassan trabajó al mismo ritmo que sus compañeros tras el golpe que le obligó a pedir el cambio ante el Deportivo; Nacho Vidal no se ejercitó por precaución; y Colombatto continuó con trabajo en el gimnasio para recuperarse de sus molestias. El resto del grupo completó la sesión con normalidad. Quedan tres entrenamientos antes del debut liguero. y el Oviedo sigue teniendo en su plantilla a varios jugadores con los que no cuenta para la nueva temporada, como Seoane, Borja Sánchez y Yayo. Cardero, por su parte, apunta a salir cedido al Mirandés y el medio madrileño sigue recuperándose de sus molestias. El Mago de El Requexón y Yayo sí que se ejercitan junto al resto del grupo.

Moldovan y Calvo, inscritos

A falta de escasos días para el inicio de la competición, el Oviedo ha comenzado a inscribir a los nuevos fichajes. En ese sentido, en el portal de LaLiga ya aparece el meta Horatiu Moldovan, la única incorporación que aparece registrada hasta la fecha. Además del meta rumano, en la web también figura el central Dani Calvo, que no salía hasta ahora.

En total, el Oviedo cuenta con once futbolistas inscritos: Escandell, Moldovan, Nacho Vidal, Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Rahim, Sibo, Cazorla y Hassan. Faltan el resto de las incorporaciones y, como curiosidad, no aparece ningún delantero registrado. El Oviedo aún tiene varios días por delante para inscribir al resto de futbolistas y cuenta con el margen suficiente para hacerlo. Hasta hace escasas horas, en la web de LaLiga también aparecían algunos futbolistas que no pertenecen a la disciplina azul como Pomares o Paulino, que ya no aparecen como jugadores azules. Sí lo hace todavía uno de los primeros en rescindir su vinculación, el centrocampista César de la Hoz. En las próximas horas, el club espera ir inscribiendo al resto de futbolistas.