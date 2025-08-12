El Real Oviedo pone a la venta las entradas para ver el partido ante el Real Madrid en el Tartiere: así puedes conseguir una de ellas
La venta estará limitada exclusivamente a los poseedores del carnet oviedista
O. O.
El Real Oviedo ya ha puesto a la venta las localidades para el encuentro de la segunda jornada de Primera División, que enfrentará en el Tartiere al conjunto carbayón con el Real Madrid el domingo 24 de agosto, a las 21.30 horas.
Durante las primeras 24 horas, hasta mañana a las 14.45 horas, la venta estará limitada exclusivamente a los poseedores del carnet oviedista, a través de la web entradas.realoviedo.es. En caso de que, transcurrido este plazo, aún quedaran localidades disponibles, podrán adquirirlas los abonados del club. Tanto los carnets oviedistas como los abonos permitirán retirar una entrada por persona. Los precios para este encuentro se han fijado en 150 euros en los fondos y 200 euros en los laterales.
El club recuerda que actuará contra cualquier uso indebido de los abonos, procediendo a su retirada en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas. Además, insiste en que el único canal oficial de venta es entradas.realoviedo.es, advirtiendo de que no existe ninguna otra plataforma autorizada para la adquisición de localidades.
