Entre 150 y 200 euros para ver el duelo ante el Madrid

Las futbolistas del Oviedo femenino llevarán pantalones de color azul como primera indumentaria "con el fin de mejorar la comodidad de las deportistas durante la menstruación", dicen desde el club azul. Con esta apuesta, la entidad ha querido "concienciar sobre la incomodidad de competir con miedo".

El Oviedo ya ha puesto a la venta las localidades para el encuentro contra el Real Madrid del domingo 24 de agosto, a las 21.30 horas. Hasta las 14.45 de hoy, la venta estará limitada para los poseedores del carnet oviedista, a un precio de 150 euros en los fondos y 200 euros en los laterales.