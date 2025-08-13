Cordero Vega alecciona al Oviedo
El colegiado santanderino Adrián Cordero Vega, miembro del Comité de Árbitros de Cantabria, impartió ayer la charla anual sobre los cambios en las reglas de la temporada 2025-26, la primera en Primera División tras veinticuatro años para los azules. El colegiado recordó las normas a todos los jugadores del Oviedo en los vestuarios de El Requexón y explicó los cambios que se tomarán respecto a las actuaciones arbitrales para la nueva temporada.
