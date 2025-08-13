El Oviedo anuncia su séptimo fichaje y prepara la salida de dos canteranos: las novedades del mercado azul

A falta de defensas por los sueldos excesivamente altos del mercado, Veljko Paunovic tiene un nuevo centrocampista, uno que, además, es una apuesta personal suya. Oviemuno Ejaria (Londres, 1997) fue ayer anunciado como el séptimo fichaje del Real Oviedo. El centrocampista inglés firma por dos temporadas, tal y como informó en su página web ayer LA NUEVA ESPAÑA, hasta el 30 de junio de 2027, y lo hace cobrando cerca del sueldo mínimo, que en Primera División asciende a los 195.000 euros. El club azul trata ahora de agilizar su inscripción en La Liga para que pueda estar en la lista del estreno en Villarreal.

Ovie Ejaria, de 27 años, aterrizó en El Requexón a comienzos de julio por deseo de Veljko Paunovic, que le había entrenado en el Reading. Tras una carrera que apuntaba alto, su participación se truncó con dos 2 años en blanco por una serie de circunstancias personales. Pero Paunovic y el Oviedo le dieron la oportunidad de probarse y desde el primer día dejó buenas sensaciones.

La idea inicial de la entidad era esperar a los últimos compases del mercado, para ver si finalmente le hacía ficha o no. Parecía que todo dependería del espacio en el tope y de las oportunidades que surgieran en los últimos días. Pero el rendimiento de Ejaria en entrenamientos y amistosos, unido a que el mercado está en precios no accesibles para el club azul ha provocado que se adelanten los plazos y que el Oviedo quiera incorporarlo ya. La confianza mostrada por Paunovic ha sido otro elemento decisivo en su contratación.

El último impedimento para su fichaje en llegó cuando hace algunos días se comprobó que no tenía en regla el pasaporte nigeriano, un requisito imprescindible para fichar por el Oviedo, pues gracias al convenio Cotonú los futbolistas de países africanos no ocupan plaza de extracomunitarios, algo que sí sucede con los británicos.

Ovie viajó el fin de semana a Londres para acelerar el trámite y obtuvo todos los documentos en regla. Firma por 2 temporadas con la esperanza de recuperar el nivel que le hizo ser una de las grandes promesas del fútbol inglés. Aunque no es sencillo por los plazos, el Oviedo trabaja para que pueda estar en Villarreal. Ayer regresó a la tarde de Londres y hoy será uno más a las órdenes de Paunovic en el Carlos Tartiere.

La salida de Yayo

Mientras se cerraba la contratación de Ovie Ejaria, el Oviedo trata de acelerar la operación salida y el próximo futbolista que abandonará la entidad será el canterano Yayo, para jugar en la Cultural Leonesa.

El Oviedo le buscó una salida como cedido pero a la Cultural solo le interesaba como libre, así que el club azul cedió, pero se queda con un derecho de tanteo por el futbolista y, además, del 50% de una hipotética venta en el futuro. El medio buscará seguir creciendo en la competitiva Segunda División.

Cardero busca equipo

El Real Oviedo y Álex Cardero han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del futbolista ovetense hasta el 30 de junio de 2028, según ha anunciado la entidad carbayona. Cardero, que debutó con el primer equipo en 2021, se formó en El Requexón desde categoría prebenjamín, mostrando una progresión que le llevó a ser importante la pasada campaña en el fútbol profesional.

En la categoría de plata, el canterano disputó un total de 26 partidos, 23 de ellos la temporada pasada, en la que anotó un gol y dio una asistencia. Ahora solo falta conocer a qué equipo saldrá cedido el canterano, que no entra dentro de los planes de Veljko Paunovic para la nueva temporada. No será al Mirandés, que tras esperar varias semanas por su préstamo, ha activado otras opciones para la posición, así que el futbolista deberá buscar acomodo en Segunda en lo que resta de mercado.