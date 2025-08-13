El Oviedo avanza con las inscripciones: solo faltan dos futbolistas
El Real Oviedo continúa inscribiendo a sus nuevos jugadores. A falta de Brandon, todos los fichajes veraniegos del conjunto carbayón ya se encuentran registrados en LaLiga como futbolistas azules. Además, Viñas y Colombatto, que renuevan sus cesiones en el Oviedo, también aparecen como inscritos en la web de la entidad. En total, el conjunto carbayón cuenta con 17 futbolistas inscritos: Escandell, Moldovan, Nacho Vidal, Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Rahim, Sibo, Cazorla, Hassan, Ilic, Reina, Colombatto, Rondón, Viñas y Forés. Como curiosidad, Ilyas Chaira sigue sin estar inscrito. El marroquí, que la temporada pasada estuvo cedido por el Girona y al que este año el Oviedo fichó en propiedad, todavía no figura en la página de LaLiga como jugador azul, aunque el conjunto carbayón todavía tiene margen hasta el partido ante el Villarreal (viernes, 21.30 horas).
