El Oviedo viaja a Portugal a por De Haas y vuelve sin acuerdo: esta es la cifra que piden los lusos

No está siendo un mercado sencillo de gestionar para el Oviedo, en un nuevo escenario y bajo unas reglas mucho más exigentes. Tratan los dirigentes azules de reforzar al equipo convenientemente para el inicio de la competición, en apenas dos días, pero se dan una y otra vez con la realidad de una competencia de millones en la que el Oviedo, tope salarial más bajo de Primera, no puede competir. El último ejemplo se vio el pasado fin de semana con el central holandés Justin de Haas. El club viajó a Vila Nova de Famalicão, cerca de Oporto, para negociar con el club local el fichaje del zaguero, pero se encontró con una demanda imposible de asumir: 5 millones de euros por el traspaso de un futbolista al que solo le queda un año más de contrato. De forma paralela, el Grupo Pachuca mantiene abierta la opción de Joaquim Pereira para ver si tiene encaje económico en la plantilla azul.

La decepción con la resolución del intento por De Haas se une a otras de este verano, Maksimovic como ejemplo más claro. No es una negociación sencilla nunca con Famalicão, que se caracteriza por ser un club vendedor pero en precios altos. Sin embargo, el hecho de que el futbolista estuviera por la labor de mudarse a España hizo que el Oviedo confiara en una resolución favorable, alimentado el optimismo en el hecho de que De Haas acabe contrato en el verano de 2026, lo que suele abaratar cualquier precio de venta.

Tanto que el director general del club, Agustín Lleida, se desplazó el fin de semana a la localidad lusa para negociar con los dirigentes locales el fichaje de De Haas. Pero la postura del Famalicão se mantuvo inalterable: el traspaso se cifra en 5 millones de euros.

El Oviedo considera fuera de su mercado tal cantidad, que ya se negó a pagar por Maksimovic, ya que comprometería otras posiciones a reforzar en la plantilla. Los azules tienen aún margen de sobra en el tope, pero quieren dosificar los esfuerzos para que lleguen un central, un lateral zurdo, un medio, un extremo diestro y un delantero.

Alternativa desde México

La caída de la operación con De Haas, que era prioritaria en las oficinas, hace que gane cuerpo la alternativa propuesta por Pachuca, la del central brasileño de Tigres Joaquim Pereira. Si embargo, y a pesar de contar con el apoyo del conglomerado, tampoco es una operación de fácil encaje en los márgenes económicos del Oviedo.

Joaquim es una propuesta de Jesús Martínez, pero que cuenta con el apoyo de Paunovic, que lo entrenó en el conjunto mexicano, y con el visto bueno de la dirección deportiva. Pachuca ya ha contactado con Tigres para conocer las condiciones en las que se podría dar la llegada de un central rápido, fuerte y expeditivo, de 26 años y con ganas de jugar en Europa. Es la alternativa más sólida sobre la mesa para el eje de la defensa, aunque no parece que la resolución sea inminente. Todo hace indicar que de cara a Villarreal, Paunovic solo contará con Luengo y Calvo (Costas está sancionado) como centrales del primer equipo. Pero la operación sigue en manos de Jesús Martínez.

Cardero busca de destino

Y mientras la dirección deportiva busca fichajes interesantes, también se quiere agilizar la operación salida. Álex Cardero es el futbolista que está más cerca de abandonar el Real Oviedo, en su caso como cedido, pero todo hace indicar que no será al Mirandés.

El canterano ya tiene un acuerdo para prolongar su vinculación por dos temporadas y una más si cumple determinados objetivos, como informó este periódico el pasado sábado. Era el paso previo a su salida en forma de cesión. Y aunque el Mirandés se posicionó durante un tiempo como destino más probable, finalmente parece que será en otro conjunto de Segunda.

La dilación en prolongar su vínculo con el Oviedo, que se agotaba el próximo 30 de junio, hizo que no prosperase su llegada a Anduva, y el club jabato ha optado por activar otras alternativas que hoy por hoy son prioritarias y dejan la llegada de Cardero en un segundo plano.