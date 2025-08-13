El regreso más esperado ya pisa el césped de El Requexón: Paunovic recupera a uno de sus hombres más importantes

Veljko Paunovic recupera a uno de sus pilares fundamentales para medirse al Villarreal (viernes, 21.30 horas). Nacho Vidal, que no había entrenado en toda la semana, ya se ejercita a las órdenes del técnico serbio de cara al primer duelo en Primera.

Vidal empezó el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. El que no estuvo presente en el entrenamiento fue Lucas Ahijado, en el gimnasio por unas molestias según informa el club azul. Colombatto, por su parte, sigue recuperándose de su lesión.

El resto sigue entrenando sin problemas de cara al duelo liguero de este fin de semana.