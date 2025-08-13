El séptimo es Ovie Ejaria: el centrocampista firma con el Oviedo por 2 temporadas con el sueldo mínimo
El inglés ya tiene en regla el pasaporte nigeriano, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario, y el club trata de inscribirle para Villarreal
A falta de defensas por los sueldos excesivamente altos del mercado, Veljko Paunovic tendrá un nuevo centrocampista, uno que, además, es una apuesta suya. Oviemuno Ejaria (Londres, 1997) será anunciado como séptimo fichaje del Real Oviedo en las últimas horas. El centrocampista inglés firma por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, y lo hace cobrando cerca del sueldo mínimo, que en Primera es de 195.000 euros. El club tratará de agilizar su inscripción para que pueda estar en la lista del estreno en Villarreal.
Ovie Ejaria, de 27 años, aterrizó en El Requexón a comienzos de julio por deseo de Veljko Paunovic, que le había entrenado en el Reading. Tras una carrera que apuntaba alto, su participación se truncó con dos 2 años en blanco por una serie de circunstancias personales. Pero Paunovic y el Oviedo le dieron la oportunidad de probarse y desde el primer día dejó buenas sensaciones.
La idea de la entidad era esperar a los últimos compases del mercado, para ver si finalmente le hacía ficha o no. Pero el rendimiento de Ovie en entrenamientos y amistosos, unido a que el mercado está en precios no accesibles para el club azul ha provocado que se adelanten los plazos y que el Oviedo quiera incorporarlo ya.
Los trámites previos
El último impedimento para su contratación llegó cuando hace algunos días se comprobó que no tenía en regla el pasaporte nigeriano, un requisito imprescindible para fichar por el Oviedo pues gracias al convenio Cotonú los futbolistas de países africanos no ocupan plaza de extracomunitarios, algo que sí sucede con los británicos.
Ovie viajó el fin de semana a Londres para acelerar el trámite y ya tiene los documentos en regla. Firma por 2 temporadas con la esperanza de recuperar el nivel que le hizo ser una de las grandes promesas del fútbol inglés. Aunque no es sencillo por los plazos, el Oviedo trabaja para que pueda estar en Villarreal. Hoy no ha participado en al sesión en El Requexón pero se espera que pueda hacerlo mañana.
