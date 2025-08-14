Paunovic, sin dudas ante el estreno: “Sabemos de dónde venimos, pero también que queremos seguir en Primera el año que viene”.

Veljko Paunovic atendió esta mañana a los medios de comunicación antes del esperado estreno liguero, mañana en Villarreal (21.30 horas). El serbio confía en el papel de los suyos aunque no hayan llegado los refuerzos esperados hasta la fecha.

Parte de lesionados. “Están todos ya listos, con ganas de que legue el partido. A la espera de las últimas 24 horas, en cuanto al trabajo realizado, contento y positivo, la actitud y la moral están a tope y la calidad del trabajo ha sido muy alta”.

La pretemporada. “Ha sido atípica, más corta, por cómo acabó la anterior, gracias a Dios. Es lo que hay, estamos preparados, hemos tenido alguna fatiga y lesión pero estamos preparados y en forma para jugar en condiciones y competir ante un gran rival. Vamos a necesitar lo mejor de nosotros mismos”.

Las bajas y falta de fichajes. “No quiere desviar la atención de la importancia del partido,. Las circunstancias que rodean al equipo son comunes en otros equipos, no hay excusas. Estamos en perfectas condiciones para competir. Falta por completar el equipo, en ello trabajamos, pero lo importante es centrarnos en competir”.

Fichajes pendientes. “Nuestra mentalidad con el mercado es que lo más importante es el partido de mañana. No quiero pensar en los fichajes y que el mensaje se diluya. Se trabaja en ello, pero solo nos centramos en el partido. Hay un plan de fichajes, a partir de la semana que viene hablaremos del asunto. Pero ahora es el partido”.

Qué partido se espera. “De Ovie, estamos esperando el certificado de transferencia internacional, esperamos que la Federación inglesa nos lo mande. Si lo tenemos, estará disponible. El choque es ante un gran rival, uno de Champions, con una gran plantilla. Con experiencia y juegan bien al fútbol, con un gran entrenador. Es un estreno exigente, debemos ser nosotros mismos. No nos achicaremos, debemos aprovechar nuestras oportunidades. Sabemos de dónde venimos, pero también que queremos seguir en Primera el año que viene”.

Amistoso ante el Villarreal. “Es un punto de referencia, pero será diferente. Hemos progresado desde entonces. La gente que vino al comienzo de la pretemporada llevan dos semanas más desde ese día y están acoplados”.

Detalles del equipo. “Lo que quiero es estar organizados, enfocados a proponer con balón, ser fuerte en los duelos. Ellos se asocian bien y tienen uno contra uno. Prevenir su juego y combatir esas situaciones. Vamos con una mentalidad feroz, de nunca rendirse, nunca dejarse superar. Pero también creo que mañana estaremos lejos de nuestra gente y ellos son importantes, sobre todo en casa, la unidad que buscamos con ellos será fundamental”.

Ovie Ejaria. “Lo tengo claro, lo conozco muy bien, ha rendido conmigo. Se dio la posibilidad y la única duda era física y ha ido aquí a más. No estaba parado, ha trabajado con los jugadores de la AFE inglesa, aunque no es lo mismo que en un equipo. Le hemos visto bien, y de integración también, le hemos arropado. Contra el Depor fue de los primeros que fue a defender a un compañero en un roce”.

Baja de Forés. “Es administrativo, no comento nada. No pongo excusas. Esperamos que los dos delanteros abran la cuenta y que estén apoyados por el equipo, que podamos llevarles balones”.

Delanteros. “No son iguales pero no vamos a variar. Podemos jugar con los dos juntos, pero sería un cambio. Nos cumplen con este sistema”

Ayuda del Vetusta. “Que crezcan, que cojan experiencia y estén preparados. Estamos en comunicación, a nivel de lectura del juego. Van a tener un papel importante”.

Pocos cambios. “No me preocupa, es un puzzle que hay que ir acoplando con la gente que estamos y elegir los momentos para los cambios. Tenemos la plantilla modificada pero no miramos para atrás y sí sacando lo mejor de todos”.