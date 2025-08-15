El Oviedo sigue aligerando plantilla y anuncia otra salida
Yayo rescinde con los azules y jugará en la Cultural Leonesa
Sigue el Oviedo aligerando su plantilla dando salida a los futbolistas con los que no cuenta Paunovic. Ahora es el turno del canterano Yayo, que ha rescindido su contrato con el conjunto azul para comprometerse con la Cultural Leonesa, de Segunda, que ya contaba con el azul Paraschiv como cedido. El Oviedo libera su ficha pero se guarda un derecho de tanteo por su canterano (si en el futuro la Cultural recibe una oferta, los azules pueden igualarla) y, además, conservaría el 50% de un futuro traspaso.
El Oviedo lo ha anunciado a través de un comunicado.
“El Real Oviedo y la Cultural Leonesa han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pelayo González Rey, “Yayo”, con variables que permitirían la vuelta del canterano oviedista a la entidad de la capital del Principado.
El centrocampista llegó a la cantera azul en 2012 con 8 años de edad, jugando en todas las categorías hasta que llegó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey ante el Andratx. La pasada temporada, la 2024/25, estuvo cedido en el Club Deportivo Lugo.
La entidad de la capital del Principado le desea las mayores de las suertes y todos los éxitos en su futuro profesional”.
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas que distribuía en Llanes
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas se descontrolan en Genestoso: UME y BRIF tratan de hacer un contrafuegos que evite el avance del fuego de cara a la jornada de calor extremo de mañana
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca