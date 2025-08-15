El Oviedo sigue aligerando plantilla y anuncia otra salida

Sigue el Oviedo aligerando su plantilla dando salida a los futbolistas con los que no cuenta Paunovic. Ahora es el turno del canterano Yayo, que ha rescindido su contrato con el conjunto azul para comprometerse con la Cultural Leonesa, de Segunda, que ya contaba con el azul Paraschiv como cedido. El Oviedo libera su ficha pero se guarda un derecho de tanteo por su canterano (si en el futuro la Cultural recibe una oferta, los azules pueden igualarla) y, además, conservaría el 50% de un futuro traspaso.

El Oviedo lo ha anunciado a través de un comunicado.

“El Real Oviedo y la Cultural Leonesa han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Pelayo González Rey, “Yayo”, con variables que permitirían la vuelta del canterano oviedista a la entidad de la capital del Principado.

El centrocampista llegó a la cantera azul en 2012 con 8 años de edad, jugando en todas las categorías hasta que llegó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey ante el Andratx. La pasada temporada, la 2024/25, estuvo cedido en el Club Deportivo Lugo.

La entidad de la capital del Principado le desea las mayores de las suertes y todos los éxitos en su futuro profesional”.