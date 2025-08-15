El Real Oviedo ya está aquí: así llegan los de Paunovic y este es el posible once del regreso

Pues el día ha llegado. Ese que tantos y tantos esperaban. Ese que muchos no han experimentado nunca. Y eso que otros no podrán vivir por haberse ido antes. Es el partido más especial, porque es el del regreso y el que supone el colofón a una de las historias más increíbles en el tantas veces repetitivo fútbol moderno. El Oviedo en Primera es la nota de color a una competición algo gastada, afectada por los problemas burocráticos y estrecheces económicos, que mira más a las inscripciones de jugadores que a la ilusión de un debut. No en el caso del Oviedo y su gente, que afrontan la cita de La Cerámica (21.30 horas) ante el Villarreal con la ilusión del que acaba de llegar al barrio. Todo es nuevo, todo sorprende, todo ofrece mil posibilidades. Es el día con el que tantos habían soñado.

Tiene su gracia que el primer partido una a Villarreal y a Oviedo porque es difícil encontrar dos trayectorias más opuestas en este siglo. La última vez que ambos se enfrentaron en Villarreal, septiembre de 2000, los locales iniciaban su segunda campaña de la historia en la máxima categoría y los azules jugaban su 13ª campaña en la élite. Tras esa temporada, de pesadilla para el oviedismo, el Villarreal ha jugado 23 de los últimos 24 cursos en Primera y el Oviedo se ha pasado 24 años deambulando lejos del escenario principal. Hasta hoy.

Cazorla, mito también local

Es el partido del regreso del Oviedo y es también el de Santi Cazorla, al que muchos daban ya su carrera por amortizada tras su último periplo en el Villarreal. Pero volvió, vaya si lo hizo, para liderar el epílogo de la escalada azul, la que le llevó al último piso en la eliminatoria ante el Mirandés.

El Real Oviedo ya está aquí

Cazorla es parte del Oviedo, como la corona del escudo, pero si hay una plaza en la que se acerque el nivel de idolatría que en la capital asturiana ese el Villarreal, donde creció de la mano de un conjunto sorprendente y descarado. Por eso, la entidad castellonense le brindará hoy un sentido homenaje en la previa, donde su amigo Marcos Senna hará de anfitrión. Después, sobre el campo, todo quedará aparcado porque Cazorla también es un competidor inigualable. Pero tiene gracia que el reencuentro con Primera también sea el de Santi y el Villarreal.

Un once con tres nuevos

En cuanto a lo deportivo, como al equipo aún le quedan varios remiendos en forma de fichajes de nivel, Paunovic tirará con lo que puede, que es la base del año pasado y pocos retoques. Se espera un once muy parecido al que conquistó el ascenso, aunque hasta tres fichajes podrían colarse en el equipo de inicio. La presencia de Reina e Ilic como compañeros de Sibo parece asegurada y será La Cerámica una gran ocasión, exigente como pocas, para comprobar si esa conexión entre los nuevos confirma las buenas sensaciones de la pretemporada.

La otra cara nueva podría ser la del veterano Salomón Rondón. El venezolano, 35 años, compite con Fede Viñas por el puesto, pero por lo visto en los últimos amistosos podría iniciar el choque hasta agotar la gasolina y darle el relevo al charrúa después. En todo caso, parece claro que ambos disfrutarán de su oportunidad.

Así, el once podría ser el formado por Aarón; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Reina; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira; Rondón. El 4-2-3-1 clásico, un bloque de hormigón con picante en las alas que quiere mantener la grandísima trayectoria desde que Paunovic asumiera el cargo.

Borja Sánchez y Cardero

Pero las novedades no se detienen en esos tres rostros nuevos en el once. Moldovan y Brandon Domingues esperarán su oportunidad en el banquillo, y habrá que ver si da tiempo a tramitar la ficha de Ovie Ejaria, el último en llegar. Sorprende también, o no tanto viendo los tiempos del mercado, que el club le haya tramitado la inscripción a Borja Sánchez, con el que en principio no contaba. Ya en el último amistoso, Paunovic tiró del canterano al descanso por lo que parece que le ve como un recurso útil. También está en la lista Álex Cardero, sin grilletes ya tras haber renovado, aunque la idea sigue siendo la de que juegue cedido este año en Segunda.

Además de ello, estarán en el banquillo los canteranos Narváez, Marco Esteban, Falah, Cheli, Lamine, además del mito Cazorla.