Sid Lowe, una promesa y una camiseta muy especial: “En 2012 prometí una cosa, y lo prometido es deuda…”

En los últimos días, los que precedían al debut en Villarreal, andaba Sid Lowe (periodista, embajador del Oviedo y elemento clave en su supervivencia, y no necesariamente por ese orden) algo inquieto, intentando elaborar una lista de nombres. En modo detective, atando cabos. Buscaba a aquellos periodistas ovetenses que en 2012, tras la exitosa ampliación de capital que él mismo de forma altruista lideró, le habían regalado una camiseta, una con un significado especial: la del Real Oviedo noventero, ese que le había enamorado durante su etapa Erasmus en la capital asturiana, con el 16 de Dubovsky.

Quería dar las gracias con efectos retroactivos, sí, pero también anunciar que iba a cumplir con una promesa. “Cuando me regalaron aquella camiseta me hicieron llorar…”, recuerda el británico. “En aquel momento, prometí una cosa. Y lo prometido es deuda. Dije entonces que la camiseta me la pondría el día que finalmente jugáramos en Primera era la que me habían regalado”, añade Lowe, antes de culminar: “Han pasado 13 años, joder, pero ese día ya ha llegado. La camiseta la he guardado sin ponérmela todo este tiempo. Ni un partido, ni un día, hasta hoy. La llevo con un orgullo tremendo y luego, la enmarco para siempre”.

Y así, orgulloso, posaba Sid Lowe en la previa del reencuentro del Oviedo con la Primera División. Lo hizo con la mejor compañía, con su esposa Claire Venables y su hijo Charlie Mateo, aprovechando sus vacaciones en la zona del Levante para acercarse a ver a su Oviedo. Y con una prenda especial. “Si gana el Oviedo, no me la quito en toda la temporada”, prometió el británico.