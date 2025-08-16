El Oviedo apunta a reforzar su defensa: intenta cerrar ya el fichaje de Bailly y se complica la llegada del lateral Javi López

La defensa es la línea que más le urge reforzar al Real Oviedo en las dos semana que restan de mercado. Es la urgencia. Por eso, el club azul trata de cerrar ya la incorporación de Eric Bailly, como desveló esta mañana en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El costamarfileño, 31 años, está sin equipo tras su periplo de año y medio en el Villarreal. Pero no es la única operación sobre la mesa de la dirección deportiva dirigida a la zaga. De forma paralela, el club trata con la Real Sociedad de alcanza un acuerdo para la cesión del lateral zurdo Javi López, aunque la irrupción del Betis complica la llegada del zaguero.

El movimiento más maduro en estos momentos es del Bailly, con el que está muy cercano el acuerdo, “a falta de detalles”, como señalan fuentes conocedoras de la situación a este periódico. Con Bailly se cubriría una demanda básica, la de un central que compita con Calvo, Costas y Luengo por uno de los dos puestos en el centro de la zaga. O de los tres, ya que Paunovic, como ya se vio en la segunda mitad del choque contra el Villarreal, suele alternar los dos tipos de defensa.

Tras buscar diferentes perfiles, alguna incluso con negociaciones directas con su club, como sucedió con el Famalicao por Justin de Haas, inalcanzable por el precio, 5 millones de euros, el club ha decidido acelerar en una operación que llevaba también trabajando algunas semanas. La alternativa de Bailly siempre ha estado ahí, y aunque no cubra esa demanda tan específica de central zurdo se entiende que puede adaptarse perfectamente a las necesidades del equipo: es contundente y cuenta con experiencia de sobra, especialmente tras su paso 6 temporadas por el Manchester United, con el que fue campeón de la Europa League, siendo un futbolista importante.

Un factor a favor de su contratación del africano radica en el hecho de que está libre, por lo que no hay que abonar ninguna cantidad por su traspaso. Eso es un alivio en el tope salarial, lo que se traduce en que se puede invertir más dinero en otras zonas del campo. Bailly ha disputado la última temporada y media en el Villarreal, participando en 22 encuentros ligueros y 3 de competición europea.

Precisamente, ayer, antes de la disputa del choque en La Cerámica tuvo lugar una reunión entre el Oviedo y el futbolista en tierras castellonenses para tratar su posible llegada al conjunto azul. Ese encuentro ha sido decisivo para tratar de ultimar un acuerdo que ahora entra en su fase final. Las dos partes esperan poder sellar el compromiso en las próximas horas.

Pelea por Javi López

Se fija el Oviedo en la parte central de la defensa, pero no se olvida del carril zurdo, donde solo tiene a Rahim como elemento del primer equipo. Omar Falah ha sido toda la pretemporada la alternativa y ayer se estrenó en Primera. Pero el Oviedo quiere más competencia y negocia con la Real Sociedad en los últimos días por Javi López.

El joven zaguero, de 23 años, fue un futbolista importante la pasada temporada a las órdenes de Alguacil (29 partido ligueros), tras haber llegado a San Sebastián previo pago de 6,5 millones de euros al Alavés, donde había despuntado previamente. Pero el relevo en el banquillo, con la llegada de Sergio Francisco, ha cambiado su rol. Tanto, que incluso la Real no le ha dado dorsal de momento, dejando claro que no entra en los planes y que le busca acomodo fuera.

Ahí es dónde ha aparecido el Oviedo, que trata de llegar a un acuerdo para hacerse con el futbolista a préstamo, en principio sin opción de compra, y pelear así con Rahim en el carril zurdo. La operación parecía avanzar por el buen camino, pero el Betis ha entrado en escena complicando las cosas las últimas horas.

El conjunto bético busca lateral izquierdo ante la más que probable salida de Ricardo Rodríguez. Los andaluces quieren tener alguna opción de compra por el zaguero, ya sea por medo de traspaso o cesión con opción de compra, y parece que será la Real la que tome la última decisión: una salida de su futbolista con opción de que se lo quede el Betis o una cesión simple al Oviedo sin perder su propiedad y buscando que se revalorice. Los azules, de momento, se mantienen a la espera.