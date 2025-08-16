El Oviedo negocia el fichaje de Eric Bailly para reforzar la defensa

El central, de 31 años y que jugó en el Manchester United, está libre tras militar el último año y medio en el Villarreal

VIGO (PONTEVEDRA), 23/04/2025.- El delantero del Celta de Vigo Alfon González (d) pugna por un balón con Eric Bailly, del Villarreal, en el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal CF, este miércoles en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE / Salvador Sas

VIGO (PONTEVEDRA), 23/04/2025.- El delantero del Celta de Vigo Alfon González (d) pugna por un balón con Eric Bailly, del Villarreal, en el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal CF, este miércoles en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Nacho Azparren

Nacho Azparren

La derrota del Oviedo en Villarreal en el estreno liguero pone de manifiesto que el equipo necesita retoques de manera urgente. En la defensa, por ejemplo. Y en esa línea, Paunovic podría contar con una nueva pieza pronto pues el club azul valora el fichaje del francés Eric Bailly, 31 años y con un amplio bagaje en el mundo del fútbol, en el que destaca su paso durante 6 temporadas por el Manchester United.

Un factor a favor de su contratación radica en el hecho de que está libre, por lo que no hay que abonar ninguna cantidad por su traspaso. Bailly ha disputado la última temporada y media en el Villarreal, participando en 22 encuentros ligueros y 3 europeos. Precisamente, ayer tuvo lugar una reunión entre el Oviedo y el futbolista en tierras castellonenses para tratar su posible llegada al conjunto azul-.

Bailly no responde exactamente al perfil de central zurdo clásico como sí era Justin de Haas, operación que se hizo imposible por las pretensiones de Famalicao, pero se considera un buen complemento a los zagueros a las órdenes de Paunovic y que, además, da al técnico más aire a la hora de apostar, como ayer, por una zaga con tres centrales.

Refuerzos atrás

Noticias relacionadas y más

De concretarse, Paunovic vería ampliada su nómina de centrales. David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo sobreviven del año pasado, y a ellos se les suma un Marco Esteban que ayer debutó en Primera División, cuando el serbio formó con tres centrales y carrileros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
  2. Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
  3. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  4. Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
  5. Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
  6. Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
  7. Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
  8. Las llamas siguen vivas en Cangas del Narcea: desalojan de forma preventiva Llamera y Sonande mientras Protección Civil envía avisos a los móviles

El lugar de España donde preservativos son el objeto más robado (antes que el alcohol o las gafas de sol)

El lugar de España donde preservativos son el objeto más robado (antes que el alcohol o las gafas de sol)

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Trump señala que su reunión con Putin fue "extremadamente productiva"

Trump señala que su reunión con Putin fue "extremadamente productiva"

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

José Riestra, en Mareo para el estreno del Sporting en Liga

El Sporting presenta su segunda equipación: negra y franja rojiblanca en camiseta y pantalón

El Sporting presenta su segunda equipación: negra y franja rojiblanca en camiseta y pantalón

Misa taurina por toreros y empleados en la plaza de Gijón

Misa taurina por toreros y empleados en la plaza de Gijón

El sorteo de los toros en El Bibio, cada vez con más afluencia de aficionados

El sorteo de los toros en El Bibio, cada vez con más afluencia de aficionados
Tracking Pixel Contents