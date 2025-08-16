El Oviedo negocia el fichaje de Eric Bailly para reforzar la defensa
El central, de 31 años y que jugó en el Manchester United, está libre tras militar el último año y medio en el Villarreal
La derrota del Oviedo en Villarreal en el estreno liguero pone de manifiesto que el equipo necesita retoques de manera urgente. En la defensa, por ejemplo. Y en esa línea, Paunovic podría contar con una nueva pieza pronto pues el club azul valora el fichaje del francés Eric Bailly, 31 años y con un amplio bagaje en el mundo del fútbol, en el que destaca su paso durante 6 temporadas por el Manchester United.
Un factor a favor de su contratación radica en el hecho de que está libre, por lo que no hay que abonar ninguna cantidad por su traspaso. Bailly ha disputado la última temporada y media en el Villarreal, participando en 22 encuentros ligueros y 3 europeos. Precisamente, ayer tuvo lugar una reunión entre el Oviedo y el futbolista en tierras castellonenses para tratar su posible llegada al conjunto azul-.
Bailly no responde exactamente al perfil de central zurdo clásico como sí era Justin de Haas, operación que se hizo imposible por las pretensiones de Famalicao, pero se considera un buen complemento a los zagueros a las órdenes de Paunovic y que, además, da al técnico más aire a la hora de apostar, como ayer, por una zaga con tres centrales.
Refuerzos atrás
De concretarse, Paunovic vería ampliada su nómina de centrales. David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo sobreviven del año pasado, y a ellos se les suma un Marco Esteban que ayer debutó en Primera División, cuando el serbio formó con tres centrales y carrileros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un policía, en la UCI tras sufrir una brutal agresión en Luarca
- Un detenido en Gijón por la violación de una joven de 19 años de madrugada en Poniente
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Camela se despide de los escenarios: la última hora y el diagnóstico de Dioni tras salir a la luz sus problemas de salud
- Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico
- Asturias se achicharra y pulveriza sus records históricos: 42,9 grados en Mieres y 41,2 en Oviedo
- Javi Rozada explica las razones de su salida del Avilés: “Mi despido no tiene justificación; Baeza se llevó una discusión a lo personal”
- Las llamas siguen vivas en Cangas del Narcea: desalojan de forma preventiva Llamera y Sonande mientras Protección Civil envía avisos a los móviles