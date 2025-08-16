Paunovic, sobre la roja a Reina: "Para el bien del fútbol habría que revisar las reglas, nos ha perjudicado"

Veljko Paunovic atendió a los medios tras la derrota del Oviedo en Villarreal en el estreno liguero, en un choque que quedó condicionado por la roja a Reina antes de la media hora de juego.

Lectura del choque. “El partido tiene dos jugadas claves. El penalti nos hubiera ayudado a salir del asedio inicial de ellos y darnos confianza. Era importante. Y la expulsión, que ha cambiado el partido y nos ha matado y el espectáculo. Sinceramente, hay muchas tarjetas rojas y perjudica el espectáculo. Sobre todo, en la primera parte. Para el bien del fútbol habría que revisar las reglas, nos ha perjudicado. En la segunda mitad, con los cambios hemos parado la sangría con el cambio de sistema y los chicos que nos han ayudado. Nos faltó llegar pero nos perjudicó la roja. Es un aprendizaje para nosotros. Nos tenemos que hacer respetar, sacar el ímpetu. Nadie nos va a ver como alguien que da miedo y por eso hay que aprovechar las oportunidades y convencer a todos y ganarnos el respeto”.

Pocos recursos. “Estoy muy orgulloso del equipo, de los que han jugado, les felicité. Hemos fallado en los goles pero ya después no hubo errores. Estoy contento con los chicos y esperando por los que vengan”.

Los primeros 27 minutos. “Empezaron fuerte, nos costó salir. Era un aprendizaje, es un equipo de Champions. Han salido fuertes pero fuimos de menos a más, hasta que recuperamos el balón y los llevamos a su campo. Espero más del equipo, tener más paciencia, decidir mejor cuándo avanzar. Que no nos contrataquen, hubo un poco de ingenuidad. El penalti fue clave para salir del asedio y tener más la pelota”.

Acción desgraciada. “No estoy de acuerdo con la roja pero fue un inconveniente”.

Problemas con el árbitro. “No vayas por ese lado, te expulsan en el minuto 27 al jugador”.

Canteranos. “Necesitamos frescura, gente con piernas, que nos ayuden. Hicieron muy buen trabajo. Les di un abrazo a todos los chicos, también a los que debutaron, han estado fantástico. Y Santi es un crack”.

Pensamiento. “Después de este partido, ahora inicia la temporada. Es un accidente. Ya describí lo que pienso, nos olvidamos del partido, nos vamos a recuperar. Para nosotros empieza la tempoeada ahora, en casa contra el Madrid. Recuperamos activos. Hay que prepararse y empezar ante el Madrid de la mejor manera”.

Cardero. “Para tener cuidado en el siguiente cambio, para no incurrir en alineación indebida. Le pedimos disculpas y salió Borja”.

Mensaje a la gente: “Son unos fenómenos, apreciamos su apoyo. Seguimos con la ilusión de jugar en Primera, unidos”.

Borja Sánchez. “Hemos visto sus cualidades. Está en la plantilla y es un activo”.