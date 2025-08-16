Santi Cazorla también espera por fichajes: “necesitamos refuerzos para poder competir en esta categoría”

Sensaciones agridulces las de Santi Cazorla en su regreso a Primera y a Villarreal. Fue objeto de un sentido tributo por parte del club amarillo. Ya en el campo, el reconocimiento siguió en forma de aplausos. Pudo, incluso, cumplir uno de sus sueños: jugar con el Real Oviedo en Primera División. Pero a la cita soñada le falló el colectivo. Los azules cayeron en Villarreal, en un golpe de realidad de la máxima categoría, en un choque condicionado por la temprana expulsión de Reina antes de la media hora. El capitán habló de esa acción y de la situación de la plantilla a dos semanas del cierre del mercado y con mucho trabajo de despacho por delante. Santi, como los aficionados, espera por más fichajes.

Lectura de la derrota en Villarreal. “Fue un partido diferente tras la expulsión. Ellos son un buen equipo pero tuvimos nuestras opciones y se vio con el penalti que tuvimos que pudo cambiar el partido. Luego, el choque queda marcado por la roja y además viene ese gol tan pronto y ya es más complicado. Prácticamente el partido se acaba ahí. Al descanso hablamos de que la herida no se ampliara en la segunda mitad y el equipo ha sabido aguantar. Ahora a pensar en lo que viene y en seguir mejorando”.

Enfado con el arbitraje. “Nos sorprendió porque Reina no es un jugador que haga muchas faltas. Realmente hizo dos y las dos fueron sancionadas con amarilla. Y la segunda es muy rigurosa, porque es una acción en la que el atacante del Villarreal está muy escorado. Esa roja condiciona mucho, te quedas con diez ante un rival muy duro y encima encajamos pronto el gol. Fue una pena”.

Debut en primera. “Es un rival complicado en su campo y hemos sufrido. Sabíamos que íbamos a sufrir, sobre todo defensivamente pero hemos tenido la nuestra con el penalti de Rondón. Peor falla el que lo tira, no vamos a culpar a nadie. Si hubiéramos marcado creo que podrían haberse dado las cosas de otra manera… Nos ha venido todo en contra, porque se suma el penalti en contra, la roja tan pronto y ese gol nada más irse Reina. No hubo más partido”.

Más fichajes. “Sabemos que hasta el final hay que esperar para los refuerzos, pero es verdad que necesitamos refuerzos para poder competir en esta categoría. Somos conscientes todos. Esperamos que con el trabajo de la dirección deportiva podamos lograrlo. Pero de momento nos toca tirar del carro a los que estamos, dar un paso adelante y competir de la mejor forma posible. Y esperando por los fichajes, que seguro que nos refuerzan”.

El regreso a Villarreal. “Ha sido un día muy especial. Estoy muy agradecido, solo he recibido muestras de cariño desde que aterricé en Castellón y lo que se vivió en el campo, más de lo mismo. Poder jugar, aunque solo hayan sido 5 minutos ha sido una experiencia preciosa. Siempre estará agradecido a esta familia tan bonita que tengo aquí en Villarreal. Me considero parte de ella”.

Los canteranos en el césped. “Muy emotivo. Fue una pena lo de Álex Cardero. Iba salir pero por un tema de fichas del filial, si se daba una expulsión, no ha podido jugar. El míster decidió no sacarlo, pero es muy emotivo que la gente de El Requexón puedan ayudar al primer equipo. Son lo más bonito que hay en este club y estaremos ayudándoles y cuidándoles siempre que lo necesiten”.