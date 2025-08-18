Un agujero en el medio del campo del Oviedo: la solución conocida y el fichaje en camino

El reencuentro del Oviedo con la Primera División fue especialmente amargo para un integrante de la plantilla: Alberto Reina. El centrocampista veía cumplido su sueño de alcanzar la máxima categoría tras una carrera meteórica y algo diferente: en 2023 jugaba en Primera Federación y en 2024 en Segunda Federación. Pero la roja a la media hora del choque supuso un mazazo para el equipo y aún más para él, en un día que debería ser para recordar. Ahora el problema le llega a un Paunovic que debe buscar una solución para paliar su ausencia en el choque del domingo (21.30 horas) contra el Madrid. Ejaria es la solución inmediata pero Dendoncker, cada vez más cerca, podría sumarse en las próximas horas como alternativa.

El centro del campo es una de las zonas más desprotegidas de la plantilla, con solo tres integrantes como pivotes puros: Sibo, Reina y Colombatto. Pero el segundo está sancionado y el argentino empezó a pisar césped el pasado viernes y no se les espera jugando hasta dentro de al menos 3 o 4 semanas. Las alternativas se centran ahora en ubicar a otro futbolista al lado de Sibo.

El que parece casar bien con la idea es Ovie Ejaria. El inglés puede actuar tanto de pivote como más adelantado, en la media punta, donde se le ha visto a gusto esta pretemporada. Aunque sus dos años sin competir le puedan afectar en una posición tan exigente como el pivote, la falta de alternativas podría hacer que dé el salto directamente al once.

Dendoncker, cerca

Esa, la de Ejaria, es la opción más sólida para Paunovic entre los recursos que tiene entre manos. Pero pronto serán más. Porque el club azul tiene cerca la incorporación de Leander Dendoncker, centrocampista del Aston Villa que hace de pivote posicional y que completaría la línea de medios. En cuanto el belga, internacional con su país, se desvincule del conjunto inglés, se comprometerá con el Oviedo. A pesar de no contar para Emery, Dendoncker ha hecho la pretemporada y podrá sumar desde ya.