Dendoncker ya está en Oviedo para reforzar el centro del campo de los de Paunovic

Eric Bailly ya es una realidad, firma por dos años, y Leander Dendoncker está cerca de serlo. El internacional belga ya está en Asturias, donde ha aterrizado esta tarde, para firma su contrato con el conjunto carbayón que hará oficial la incorporación en las próximas horas. Acelera el Oviedo en el mercado y lo hace para darle un salto de calidad a su plantilla, un esfuerzo necesario en la competitiva Primera División.

La incorporación de Dendoncker responde a la necesidad de darle una vuelta al medio del campo. Las intenciones de la dirección deportiva se dirigieron en varias direcciones en semanas anteriores, con Maksimovic como prioridad absoluta, pero la imposibilidad de fichar al serbio, que se ha ido a Emiratos Árabes tras pagar el Shabab Al-Ahli 5 millones de euros por su traspaso, hizo que se replantease el objetivo. Incluso de perfil, ya que Dendoncker es un pivote más posicional que Maksimovic. Sobre el papel, el belga viene a competir con Sibo por el puesto.

A Dendoncker le avala una larga trayectoria que le acabó llevando al Aston Villa. Sin embargo, el medio no entraba en los planes de Unai Emery, que le ha tenido al margen del equipo en la pretemporada. A pesar de ello, la confianza del Oviedo en sus prestaciones se basa en la temporada pasada. Entonces, tampoco contaba para el conjunto inglés y se encontró una solución en forma de cesión al Anderlecht belga, club que le formó. Fue básico en los planes del entrenador, recuperando su mejor nivel. Además de en la medular, el que será nuevo futbolista azul se desempeñó como central.

Más fichajes

La incorporación de Dendoncker sirve para acabar con un quebradero de cabeza para la dirección deportiva y dar por cerrado, en teoría, el centro del campo. Sibo y el propio Dendoncker asumirían las labores de contención de un 5 más clásico, mientras que como acompañantes Paunovic dispone de diferentes soluciones como son las que pueden aportar Reina, Colombatto, Ovie Ejaria o Ilic.

Los esfuerzos en forma de fichajes se centrarán ahora en otras posiciones capitales, como otro central, un lateral zurdo, un extremo diestro y otro delantero.