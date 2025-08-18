Para reaccionar, el Madrid: El ambicioso mensaje de Paunovic en la caseta de cara al regreso más especial en el Tartiere

Los azules prepararán con ambición el estreno de la Liga en el Carlos Tartiere

Dani Calvo y Reina disputan un balón con Gerard Moreno. | EFE

Nacho Azparren

Oviedo

Quien pudiera pensar que el Real Oviedo daría por perdidas las dos primeras jornadas de Liga, a la vista de la entidad de los rivales y de que la plantilla aún no está completa, se habrá chocado de bruces con las palabras de Veljko Paunovic poco después de acabar el choque. "Nuestra Liga empieza ahora", proclamó, que sus unas palabras que justo antes había propagado en el interior del vestuario. Entiende el entrenador, y en realidad cualquiera que haga un análisis de la situación, que las primeras jornadas no son sencillas de gestionar para un equipo a medio hacer, pero no renuncia el serbio a intentar darle un susto al Madrid.

Así, la cita ante el conjunto blanco, en la que será su primera visita del curso y el estreno de un Carlos Tartiere de Primera, se presenta como una oportunidad. El camino en el inicio del curso es angosto pero la llegada del Madrid se ve con una perspectiva más optimista que como un marrón. Se trata de competir, de seguir creciendo. De tomar las cosas positivas de Villarreal, en especial esos 30 minutos hasta la roja de Reina, y pulir los detalles para seguir progresando. Quiere Paunovic ver un paso adelante en el equipo, una línea de progreso para sumar razones al optimismo.

Sin complejos

Será un Oviedo ambicioso, así lo ha prometido el entrenador de puertas hacia dentro, y también un Oviedo con novedades. Seguro en el once, pues la roja a Reina obliga al serbio a introducir matices en su equipo. Y también, probablemente, en los despachos. Será pronto para ver en acción a un Eric Bailly que no ha completado la pretemporada pero con tanta actividad en las oficinas no se descarta la llegada de más fichajes.

La perspectiva más optimista de la cita ante el Madrid tendrá continuidad en la grada, que espera el choque desde una visión festiva. Será el día del regreso en el Tartiere; precisamente, ante el último rival en casa.

