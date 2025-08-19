El no a Arabia y una reunión clave en Villarreal: así se fraguó el fichaje de Eric Bailly por el Oviedo

Era una de las urgencias y, al menos en parte, ya está finiquitada. Eric Bailly (Bingerville, Costa de Marfil, 1994) se suma al proyecto del Real Oviedo en Primera División, tras concretarse la operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado, y se une desde ya a las órdenes de Veljko Paunovic, que respira tranquilo con la llegada de un zaguero contundente, con grandes condiciones físicas siempre que le respete la salud y que atesora una gran experiencia, un aspecto básico para una competición tan exigente como la Primera. Bailly se compromete dos años con el Oviedo, hasta junio de 2027, y se pondrá hoy mismo a las órdenes de Paunovic en El Requexón.

Los deberes de la dirección deportiva se encarrilan en una posición, la defensa, que no había visto novedades desde el ascenso del año pasado: ni en los laterales, ni en el centro de la zaga. Seguían Lucas, Vidal, Luengo, Costas, Calvo y Rahim, sin que se hubieran dado novedades en el inicio de la competición. No será Bailly el último defensa en llegar, pues busca el club otro central, además de un lateral zurdo, para que crezcan las alternativas en la libreta de Paunovic. De cumplirse los planes, la posición de Oier Luengo en el Oviedo se vería comprometida, como informó ayer este periódico.

Tras estar bajo el radar del Oviedo desde hace tiempo, las negociaciones se aceleraron en los últimos días. El viernes, cuando los azules visitaron al Villarreal en la primera jornada de Liga, se produjo una reunión entre el club y el futbolista para terminar de limar los detalles del acuerdo. El futbolista incluso siguió el partido desde el estadio y conversó con algunos miembros de la expedición carbayona antes de la disputa del choque.

Para Bailly, la oportunidad que le ofrece el Oviedo es la de seguir compitiendo en la Liga de máximo nivel y así demostrar que los problemas físicos del pasado han quedado atrás y que, a sus 31 años, una edad buena para un central, puede seguir ofreciendo su despliegue físico y solidez en la defensa.

Últimos años

Tras formarse en el Espanyol, Bailly dio el paso al Villarreal, en una apuesta decidida del Submarino Amarillo, que fue el club que le hizo saltar a la palestra del fútbol internacional. Tanto, que el Manchester United abonó 38 millones de euros por su traspaso en 2016. En Old Trafford conquistó el africano la Europa League en su primer intento con los Red Devils, en la campaña que fue más importante.

Su carrera ha ido en nivel descendente en los últimos años, aunque tuvo una cuota de protagonismo, secundaria, en el Villarreal en el último año y medio. Sin acuerdo para seguir, quedó libre el pasado 30 de junio. El Al Najmah SC, de Arabia Saudí, fue el club que pujó con más interés por sus servicios, pero finalmente Bailly ha optado por mantenerse en la liga española de la mano del Real Oviedo.