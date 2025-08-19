Hola, Primera División: la intrahistoria de los diez debutantes del Oviedo en la máxima categoría

Están los casos de los canteranos, los ejemplos más evidentes, que de foguearse el curso pasado en la amateur Tercera asturiana se vieron, por circunstancias de la competición, bajo los focos del escenario principal del fútbol profesional. Pero hay casos que les igualan en cuento a sorprendentes. Como los de los cuatro jugadores del primer equipo azul que hace tan solo tres temporadas competían en Primera Federación, la tercera en importancia. En total, en Villarreal se vivieron 10 estrenos en la máxima categoría. Muchos de ellos, más que llamativos.

Borja Sánchez saluda a la grada en presencia de Aarón Escandell.

Salto de dos categorías.

Si para todos fue especial, lo sería de forma destacada para los que vienen de abajo. En 2022/23, Ilyas Chaira despuntaba en el San Fernando, Rahim en el Rayo Majadahonda y al año siguiente en el Recre, Sibo en el Amorebieta y Reina en el Ceuta. Los cuatro, en Primera Federación. Y el viernes, en El Madrigal, fueron titulares con el Real Oviedo. Son las cuatro historias con la trayectoria más efervescente, especialmente la de Rahim, con ese doble paso adelante en dos años. Historias no tan sencillas de ver en el exigente fútbol profesional.

También le tocó escalar desde abajo a Oier Luengo, que hasta la 20/21 tenía su techo en Segunda B. Después llegó su primera experiencia en el fútbol profesional con el Amorebieta y, tras el descenso, la firma con el Oviedo, donde se ha asentado como pieza importante hasta tocar la élite.

Estreno de los de fuera.

Tanto Luka Ilic como Fede Viñas saben de retos mayores. El primero, por ejemplo, disfrutó el curso pasado de la Champions con el Estrella Roja. El segundo triunfó en México y aspira a estar en un Mundial. Pero lo del viernes fue nuevo, pues por fin pueden mostrarse en una de las ligas más atractivas del planeta. No fue el debut deseado, como para ningún otro compañero, pero tendrán tiempo para resarcirse: buena parte de las opciones de permanencia pasan por las asistencias del primero y los goles del segundo.

El sorprendente caso de Borja.

Fue especial la cita para Borja Sánchez, pero también inesperada. Era de los llamados a salir, pero poco antes de viajar a Villarreal el club decidió tramitarte la ficha para que Paunovic contara con más efectivos. Y pudo debutar, aunque ese estreno también tuvo su miga. Paunovic había mandado salir a Falah y Cardero, pero por una cuestión de fichas profesionales en el césped, había riesgo de cometer alineación indebida. Por eso se ordenó la modificación: entraría Borja en lugar de Cardero. Y, así, de la manera más inverosímil, Borja Sánchez logró un sueño desde pequeño: debutar en Primera con la camiseta del Oviedo.

La cantera, al rescate.

Ni Omar Falah ni Marco Esteban soñarían el curso pasado, compitiendo en Tercera con el Vetusta, que en unos meses dejarían su firma en Primera. Su participación se entiende en el contexto de un Oviedo por hacer, pero cuenta con el visto bueno de Paunovic, que no dudó a la hora de darles la alternativa. Para la historia del conjunto azul quedan sus debuts en Primera (el central ya había disfrutado de minutos en Segunda), los de dos canteranos que acudieron prestos a la llamada.