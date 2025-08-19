Lleida desvela los planes del Oviedo en el mercado: “Queremos un punta, un extremo derecho y otro central”

Agustín Lleida, director general del Oviedo, atendió a los medios de comunicación en el acto de presentación de Eric Bailly. Le quedan a los rectores azules mucho trabajo y eso que esta semana han avanzado de forma notable con el fichaje de Bailly al que se sumará, si no sucede nada raro, Dendoncker.

El Oviedo en el mercado. “Nuestra función va a ser monitorear para cualquier situación que se pueda dar para aprovecharla. Serán tres o cuatro jugadores los que puedan llegar y habrá alguna posible salida”.

Nuevo fichaje. “Con Dendoncker estamos cerrando algunos temas del contrato. Todavía no ha firmado y estamos hablando con su agente. Ojalá pronto lo tengamos y podamos anunciarlo”.

Otro central. “Si encontramos otro central lo incorporaremos, pero dependerá mucho del mercado”

Negociaciones. “Estamos tranquilos porque a lo mejor no somos primeras opciones para algunos jugadores, pero eso puede cambiar en la última semana. Jugadores que están en venta igual salen cedidos la semana que viene. Hace tiempo no teníamos la fuerza para tener a Bailly y a Dendoncker y mira ahora. Trabajaremos para tener la mejor plantilla como en los últimos años”.

Ayuda de Dendoncker. “Leander nos puede ayudar en diferentes posiciones, Paunovic decidirá. Es un jugador de mucho recorrido y nos mejorará la plantilla”.

Más fichajes. “Hay jugadores que no son opción y que se pueden abrir. Hemos hecho una oferta de un pago por cesión, otro está decidiendo y el otro puede quedar libre. Hay tres opciones para el lateral izquierdo. En otras posiciones hay que mirar. Sí queremos un punta, un extremo derecho y otro central”.

Cardero y su futuro. “Estamos contentos por la renovación de Cardero. A partir de aquí él está con el equipo y veremos si hay alguna opción fuera para que siga creciendo. Para él la mejor opción es salir cedido y hacerse un jugador importante en Segunda para que esté listo en Primera”.

Fichajes consumados. “Lo que cerramos rápido eran opciones que eran más sencillas que las de ahora. Ya las teníamos tocadas desde mucho antes. Reina estaba libre o Forés era una cesión más sencilla. A partir de aquí, si queremos jugadores que puedan darnos un salto tenemos que tener paciencia. No somos una prioridad por ese perfil de jugador porque no podemos competir económicamente con Grecia, la segunda de Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal… El que se quiera engañar... Llamas a cualquier jugador y estaban en unos números muy complicados. Hubiésemos fichado tres en vez de seis porque si no no nos daría el límite salarial. Hay que tener paciencia para hacer las cosas bien”.

Más salidas. “La salida de Cardero es independiente de las salidas que haya porque tiene ficha del filial. Borja es un tema más complicado. Si traemos jugadores nos pasaríamos de 25 fichas”.

Delantero. “Es suficiente pero si hay otro punta que mejore nuestros números lo haremos”.

Seoane. “Ayer nos reunimos con su agente. Ha estado cedido dos temporadas y está valorando que hace con su futuro. No va a continuar en el Real Oviedo. Estamos mirando opciones”.