"Operación salida" en el Oviedo: Álex Cardero se va cedido al Mirandés

Con Bailly ya como azul y Dendoncker cerca de firmar, también avanza el Oviedo en la “Operación Salida”, con la marcha de Álex Cardero, aunque en este caso no es un adiós definitivo. El media punta, que acaba de renovar su contrato con los azules hasta 2028, jugará esta temporada cedido en el Mirandés, donde buscará protagonismo y los minutos en el teoría la faltarían en Primera.

El Oviedo y el Mirandés ya han alcanzado un acuerdo para el préstamo del canterano azul, que esta tarde se despedirá de sus compañeros en El Requexón (el entrenamiento empieza a las 5) para tomar las maletas hacia su nuevo destino.

La situación con Cardero ha sido complicada durante todo el verano. Parte de la plantilla que logró el ascenso, con cierta participación con Paunovic en el decisivo tramo final, la idea principal del canterano era la de seguir en la plantilla en Primera División. Pero los planes del Oviedo iban por otro lado. Sin embargo, el principal punto de fricción entre club y agentes radicaba en el contrato del jugador, que expiraba el 30 de junio de 2026, lo que suponía una amenaza para salir libre en un año y, además, imposibilitaba la idea azul de salir cedido esta temporada a Segunda.

Las posiciones, distantes en el inicio del verano, se han ido acercando hasta encontrar un punto en común que permitirá al canterano extender su vínculo en el Oviedo y seguir creciendo como futbolista esta temporada en la competitiva Segunda División. La idea de todas las partes es que este año sea un paso necesario para su regreso la temporada que viene, ya como un futbolista más hecho.