El Oviedo, cerca de cerrar la llegada del extremo croata Josip Brekalo: firmará por una temporada
El atacante llega tras rescindir contrato con la Fiorentina, en una operación muy beneficiosa desde el punto de vista económico.
El Oviedo está cerca de cubrir una de sus necesidades básicas, con la llegada del extremo Josip Brekalo, que pertenece a la Fiorentina de la liga italiana, aunque la pasada campaña jugó cedido en el Kasımpaşa, de Turquía. Las negociaciones, avanzadas por Fabricio Romano, aunque no están cerradas sí están avanzadas. Al Oviedo no le costaría el traspaso y se espera que en las próximas horas pueda concretarse los detalles que faltan. Firmará por un año con los azules.
Brekalo es un extremo que se puede mover por todo el frente de ataque, en los dos bandas y en la media punta. Valora el Oviedo de su contratación esa polivalencia, además del coste de la operación, mucho más barata que otras alternativas pulsadas en el mercado nacional. El hecho de que rescinda con la Fiorentina, tras cobrar parte del sueldo pactado, hace que el fichaje sea aún más accesible.
Brekalo viene a competir por un puesto en los extremos para así dar más registros al ataque carbayón. Cuenta con la bendición de Paunovic, que conocer perfectamente al futbolista, así como de la dirección deportiva. A sus 27 años, disfrutará de su primera campaña en la Liga española, tras pasar por Alemania, Italia y Turquía, donde la temporada pasada, disputó 24 partidos y anotó 4 goles, siendo uno de los destacados de la competición.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis