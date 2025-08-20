El Oviedo, cerca de cerrar la llegada del extremo croata Josip Brekalo: firmará por una temporada

El Oviedo está cerca de cubrir una de sus necesidades básicas, con la llegada del extremo Josip Brekalo, que pertenece a la Fiorentina de la liga italiana, aunque la pasada campaña jugó cedido en el Kasımpaşa, de Turquía. Las negociaciones, avanzadas por Fabricio Romano, aunque no están cerradas sí están avanzadas. Al Oviedo no le costaría el traspaso y se espera que en las próximas horas pueda concretarse los detalles que faltan. Firmará por un año con los azules.

Brekalo es un extremo que se puede mover por todo el frente de ataque, en los dos bandas y en la media punta. Valora el Oviedo de su contratación esa polivalencia, además del coste de la operación, mucho más barata que otras alternativas pulsadas en el mercado nacional. El hecho de que rescinda con la Fiorentina, tras cobrar parte del sueldo pactado, hace que el fichaje sea aún más accesible.

Brekalo viene a competir por un puesto en los extremos para así dar más registros al ataque carbayón. Cuenta con la bendición de Paunovic, que conocer perfectamente al futbolista, así como de la dirección deportiva. A sus 27 años, disfrutará de su primera campaña en la Liga española, tras pasar por Alemania, Italia y Turquía, donde la temporada pasada, disputó 24 partidos y anotó 4 goles, siendo uno de los destacados de la competición.