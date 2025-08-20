De la tensión inicial a la renovación y un cierre con préstamo: La relación de Cardero y el Oviedo este verano

Está Bailly para cubrir la necesidad de centrales y Dendoncker, con el objetivo de hacer crecer la medular. Y la reacción coherente a la llegada de nuevas piezas es la salida de otras. En este caso le toca a Álex Cardero, tal y como estaba previsto en los planes diseñados en las oficinas del Real Oviedo. El canterano, que ha renovado recientemente su contrato hasta 2028, jugará esta campaña cedido en el Mirandés, tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital.

Cardero acudió en la tarde de ayer a El Requexón a la cita convocada por Paunovic, pero en su caso no era para ejercitarse con sus compañeros, sino para despedirse de ellos. El Oviedo llegó a un acuerdo con el Mirandés para que el jugador juegue a préstamo en Anduva, en una cesión simple, sin opción de compra para el equipo jabato. Allí buscará el canterano azul el protagonismo y los minutos que en teoría la faltarían en Primera División esta temporada.

La situación con Cardero no ha sido sencilla durante la presente pretemporada. El canterano fue parte de la plantilla que logró el ansiado ascenso a Primera, con cierta importancia en cuanto a la participación con Paunovic en el decisivo tramo final. La idea principal del media punta era la de seguir en la plantilla esta temporada, pero los planes del Oviedo iban por otro lado. Sin embargo, el principal punto de fricción entre club y agentes radicaba en el contrato del jugador, que expiraba el 30 de junio de 2026, lo que suponía una amenaza para salir libre en un año y, además, imposibilitaba la idea azul de salir cedido esta temporada a Segunda.

Momentos de tensión

Las posiciones fueron muy distantes en el inicio del verano. Tanto, que el futbolista trabajaba al margen del grupo y no participó ni fue presentado con el resto de compañeros en el triangular para festejar el Centenario ante Villarreal y Génova. Sin embargo, las posturas se fueron acercando hasta encontrar un punto en común, con la renovación por tres campañas. El acuerdo, no obstante, es que saldría cedido con destino a Segunda, con el Mirandés siempre como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

La opción de acabar en Anduva peligró hace algunos días, al explorar el conjunto jabato otras opciones por la dilación del Oviedo en concretar el préstamo. Se vio el último fin de semana, cuando, sin acuerdo para su marcha, Paunovic decidió incluir al canterano en la lista para Villarreal. De hecho, Cardero iba a debutar en Primera, ya estaba preparado en la banda para ingresar en el césped de La Cerámica, pero la amenaza de que expulsaran a otro futbolista y el Oviedo se quedara sin el número mínimo de futbolistas con ficha profesional hizo que el relevo fuera al final Borja Sánchez.

En las últimas horas se volvieron a acelerar las negociaciones entre los dos clubes hasta culminar con el acuerdo de ayer y Cardero buscará en el Mirandés seguir creciendo en su fútbol. Su salida no supone en realidad mucho impacto en el tope salarial ya que el canterano ha actuado en las últimas temporadas con ficha del filial, portando el número 27. Su marcha no es tanto por motivos económicos como de buscar su mejora.