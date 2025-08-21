Brekalo ya es azul: El Oviedo anuncia su fichaje

A escasos 10 días para el cierre del mercado, el Oviedo ha metido una marcha más para apuntalar su plantilla en el regreso a Primera. El conjunto azul ha anunciado el fichaje de Josip Brekalo, la tercera incorporación de la semana y la undécima en lo que va de verano. El internacional croata se compromete con el club carbayón para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2027.

Con su incorporación, el Oviedo eleva la competencia en los costados y suma experiencia en el plantel. El croata, de 27 años e internacional en 35 ocasiones con la absoluta de su país, ha militado en el Wolfsburgo y Stuttgart de la liga alemana, la Fiorentina y el Torino en Italia, o el Dinamo de Zagreb en su país, entre otros. La pasada temporada militó en el Kasimpasa de la liga turca, donde anotó cuatro goles y regaló dos pases de gol en 23 encuentros.

Brekalo aterrizó en la noche del martes en Asturias para tratar los últimos aspectos de su contrato y en las próximas horas será uno más en El Requexón, donde al Oviedo apenas le restan dos sesiones más antes de medirse al Real Madrid el próximo domingo.