Electrodomésticos Manuel informa: una visión nostálgica de la hasta ahora última etapa del Oviedo en Primera

Soy de los que piensa que los buenos recuerdos suelen venir asociados a un olor, a un sabor o a una sensación muy concreta y, ahora, que tantos años después, el Real Oviedo vuelve a disputar un partido como local en Primera, rememorar aquellos maravillosos años, de finales de los 80 y comienzos de los 90, me produce un gran regocijo, pues he de reconocer que los tenía un poco olvidados.

Lo primero que me viene a la cabeza es lo que han cambiado mis previas. Antiguamente, los partidos eran los domingos, a las 17.00, y los domingos en mi casa, por Decreto Ley, se comía la fabada de mi madre, con la imprescindible compañía de mi abuela Amelia y su media docena de pasteles. De ahí, subía con mi padre andando hacia el viejo Tartiere, pasando por delante del “Chiribí”, donde veía con cierta envidia a esos grupos de jóvenes de fiesta, antes de llegar al “Riosa” o al “Tebas”, para que mi padre se tomara la penúltima y yo quedara con Panda y Chus Virgili, mientras le presionaba insistentemente para entrar pronto a ese coqueto estadio de ladrillo visto, que a mí me parecía el lugar más mágico del mundo.

Ataviado con un palo de madera, al que se grapaba un trozo de tela azul y blanco, que hacía las veces de bandera, y la trompeta blanquiazul, admiraba embobado el fondo este, desde donde se petaban multitud de bengalas y botes de humo en partidos importantes, que dejaban tras de sí una humareda tremenda, que obligaba a retrasar el comienzo de los partidos. Si además ese día se encendía una ristra de petardos en el fondo, el ambiente era ya una locura, de los que de verdad intimidaban al rival. Mi actividad “hooligan”, como la del resto de niños, se ceñía tan solo a subirnos a la vaya verde, con cada gol local.

Yo no pude ver a Carrete marcar a Cruyff, pero ya dudo que lo hiciera con mayor empeño que Gorriarán a Futre y es que, futbolísticamente hablando, me vienen a la mente una serie de recuerdos que irremediablemente me hacen esbozar una sonrisa: desde la extrema dureza, por no decir violencia, con la que se enfrentaban Carlos y Lacatus a López y Juanito del Atlético de Madrid, a Irureta, de chándal, metido en aquel banquillo empozado, con techo de cemento, del que era casi imposible salir, hasta como se despedía a los árbitros que venían a “robarnos” al Tartiere, lanzando cientos de almohadillas al césped, mientras el trencilla de turno enfilaba vestuarios, rodeado de policías de uniforme marrón, con sus escudos, evitando como buenamente podían todo lo que la gente les tiraba, sin miramiento alguno, con La Pixarra como avanzadilla de todos ellos. Martín Navarrete seguro que recuerda muy bien de lo que les hablo.

De los derbys, lo que más echo de menos son las salidas al campo, ya que a diferencia de lo que ocurre hoy en día, primero accedía al césped el equipo rival, para que el respetable expresase con sinceridad el cariño que sentía hacia ellos, antes de que salieran los nuestros y el Tartiere se viniera abajo. He de reconocer que había un futbolista rojiblanco que me desesperaba. De nombre, Juan Carlos Ablanedo. Asumo que me parecía imposible meterle un gol. Menos mal que Tomás, Hicks o, incluso Bango en propia meta, entre otros, consiguieron desmontar a mi particular Freddy Krueger. No nos olvidemos lo que han cambiado los tiempos, y no solo respecto al fútbol. Antes, portábamos pañuelos de tela blancos, y no de papel, con los que se celebraban los golazos locales, al grito de “torero, torero”, envueltos entre el humo de los puros que inundaban la tribuna presidencial.

Pero lo que más me impresiona recordar es que había señores que, en una jaula, introducían en el campo una gallina o un conejo que, durante el encuentro, soltaban en el césped, para desesperación de futbolistas, árbitros o delegados que se las veían y deseaban para atraparlos, corriendo como locos por el campo, ante el cachondeo del público. La salida del Tartiere era el momento más triste, ya que se acercaba el lunes y con él, la vuelta al colegio. Menos mal que mi madre nos esperaba para ir a tomar algo al “Villa del Mar”, donde repartían la hoja deportiva, con la que enterarme de los resultados de los otros partidos y de si teníamos positivos o negativos, para posteriormente llegar a casa y, si me había portado bien, trasnochar un poco para ver los goles en “Estudio Estadio”.

Momentos muy felices los vividos en primera en el viejo Tartiere, pero que nadie dude, ni por un momento, que prefiero mil veces ver al Oviedo en Tercera, con Villaverde y Carrio a mi lado, que estar en Primera, con la inmensa soledad en la que nos han dejado. Os queremos, hermanos.