Los planes del Oviedo en el mercado: “¿Fichar un delantero? Tenemos tres nueves, nos encantaría encontrar uno importante, pero no es tanta prioridad como un lateral”

Tras presentar a Leander Dendoncker ante los medios, Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, explicaron a los medios de comunicación la situación del club azul en el mercado y los movimientos que quedan por realizar.

Brekalo. “Está en Asturias el jugador, estamos con trámites pero a lo largo de la tarde lo cerraremos y lo anunciaremos”.

Brandon Domingues. “Hasta el 1 de septiembre está abierto el tema de salidas y llegadas. Veremos qué podemos mejorar y tomaremos decisiones. Sobre su posición, Chaira juega por derecha y puede haber movimientos, como Ilic en la derecha. Hay que darle herramientas al técnico”.

Benkovic, central. “Hicimos una oferta por él hace dos semanas y no la aceptaron. No hemos vuelto a hablar. En estos momentos estamos con otras cosas”.

Prioridad. “La prioridad es el lateral izquierdo, solo Rahim, estamos contentos pero tiene que venir otro. Al margen de eso, no hay central zurdo. Fichas tenemos las que tenemos. La prioridad es lateral izquierdo y luego si sale central”.

¿Delantero? “Tenemos tres nueves, nos encantaría encontrar uno importante, pero no es tanta prioridad como un lateral. Pero si hay uno que nos mejore, lo pelearemos”.

Centrales. “Nosotros tratamos de tener la mejor plantilla, a lo mejor tiene que haber alguna salida. Pero anticiparlo es complicado. Si no hay fichas, tendrá que haber salidas”.

Borja Sánchez. “Si llegan los jugadores que pensamos, veo difícil que vaya a tener espacio en la plantilla”.

Tope salarial. “Seremos de los que menos tengan, tenemos más límite que el año anterior. Pero los jugadores ganan mucho más. Pelearemos hasta el final. Hacemos cuentas, nos ayuda la campaña y el departamento comercial para tener el límite más alto posibloe e ir al máximo en calidad de plantilla”.