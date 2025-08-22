Colombatto vuelve a sonreír: así ha sido la jornada de entrenamientos en El Requexón

Santiago Colombatto ya se entrena de nuevo con el Oviedo. El centrocampista argentino, pieza fundamental en el ascenso del pasado curso, completó parte de la sesión en El Requexón después de varias semanas ausente por lesión. Su regreso supone un alivio para Paunovic de cara a esta temporada, aunque todavía necesitará tiempo para ponerse en condiciones de competir y poder entrar en una convocatoria oficial, dado que no ha realizado la pretemporada. Junto a él también trabajó Ovie Ejaria, que no pudo terminar el entrenamiento con el grupo y acabó la mañana trotando en el campo número 5 del complejo deportivo azul.

La sesión dejó además la primera toma de contacto de Josip Brekalo con sus nuevos compañeros. El extremo croata, fichado por dos temporadas y muy del gusto de Paunovic, se ejercitó por primera vez a las órdenes del técnico antes incluso de ser presentado oficialmente. Llegó a la ciudad el pasado miércoles y no tardó en incorporarse al grupo con la intención de ponerse a disposición del cuerpo técnico lo antes posible.

En el capítulo de ausencias, Brandon Domínguez no participó en el entrenamiento debido a una enfermedad leve. Por su parte, Lucas Ahijado continúa trabajando al margen y se mantiene en el gimnasio, sin poder unirse aún al resto de la plantilla. Además, tanto Dendoncker, que también entrenó sin problemas, y Eric Bailly, ya están inscritos en LaLiga, por lo que podrán entrar en una convocatoria que el club anunciará a lo largo de la jornada.

El de hoy fue el penúltimo ensayo antes del estreno en el Tartiere frente al Real Madrid, el domingo a las 21.30 horas. Mañana, el equipo se ejercitará ya sobre el césped del estadio en una sesión a puerta cerrada que servirá como preparación final antes de recibir al conjunto blanco. Tras el entrenamiento, Paunovic atenderá a los medios en rueda de prensa para analizar el encuentro, en el que los azules buscarán sumar sus primeros puntos en el regreso a la máxima categoría.

El partido supondrá el estreno del Oviedo en casa en Primera División veinticuatro años después. La expectación es máxima y el club ha confirmado que no quedan entradas a la venta, por lo que el Tartiere presentará un lleno absoluto en la primera gran cita de la temporada.