De atleta a extremo: Brekalo, una bala para el Oviedo
El nuevo fichaje azul dejó su prometedora carrera como mediofondista de 800 metros lisos para dedicarse al fútbol: "Era uno de los jóvenes talentos de Croacia"
El Oviedo ha puesto una bala por la izquierda. Josip Brekalo (Zagreb, 1998) aterriza en el Tartiere con un currículum que mezcla velocidad, experiencia internacional y un pasado de atleta que explica gran parte de su juego. Antes de ser futbolista ya corría: fue un prometedor mediofondista en los 800 metros, aunque pronto cambió las pistas por el balón. Cambió los clavos por los tacos, y el tiempo le dio la razón.
Criado en la cantera del Dinamo de Zagreb, se lució en la UEFA Youth League con tres goles en cinco partidos. Apenas asomó al primer equipo ya dejó huella: debutó en diciembre de 2015 y ese mismo curso marcó en las semifinales de copa contra el Hajduk Split, en un 4-0 que aún recuerdan en Maksimir. El Wolfsburgo no tardó en llevárselo a Alemania, convencido de que tenía entre manos a uno de los jóvenes más prometedores de Croacia. El reconocimiento de la UEFA como jugador de la semana confirmó la etiqueta.
En el campo, Brekalo es de esos extremos que no se conforman con la línea de cal de la banda. Parte desde la izquierda, pero siempre con la mirada en el centro, donde su disparo encuentra portería. Su aceleración le convierte en un quebradero de cabeza para cualquier lateral.
Lo sabe bien Niko Jerkan, exjugador del Oviedo y exojeador de la selección croata, que lo conoce desde que despuntaba en Zagreb: "Es un jugador contrastado, ha jugado en equipos importantes, en la selección y en Europa. Puede ser útil en varias posiciones, aunque su sitio ideal es el de interior por la izquierda, llegando desde segunda línea", dice el excentral azul.
Jerkan recuerda aquel talento precoz que el Dinamo vendió al Wolfsburgo. "Era uno de los jóvenes talentos de Croacia en aquella época. Lo tuve conmigo en la selección y siempre dio buen nivel. En Alemania aprendió un fútbol más rígido y táctico, pero creo que España, más abierta y atrevida, le viene mucho mejor. El Oviedo se puede beneficiar de él porque siempre te da una opción en ataque", indica el croata.
Con 27 años, Brekalo llega a Asturias tras recorrer Europa y con una etiqueta que resume bien su perfil: velocidad, pegada y experiencia. El Tartiere tiene nuevo inquilino en la banda izquierda, y viene con ganas de correr y poner las cosas difíciles a sus compañeros de demarcación.
