Contra Goliat, orgullo, valor y garra: esta es la comparativa millonaria entre el Oviedo y el Madrid

Por las casuísticas del destino, el Madrid fue el último rival en pisar el Tartiere en Primera y será también el primero en hacerlo tras el regreso a la élite. El calendario ha sido especialmente exigente con el Oviedo en este inicio, que en las primeras seis jornadas se enfrentará a tres equipos que disputarán la Champions League esta temporada, pero es el conjunto blanco el que resalta por encima del resto. Al menos en el aspecto económico.

El Madrid es el equipo con mayor valor de mercado de su plantilla, que asciende a los 1397 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Una diferencia notable respecto a sus principales perseguidores (el Barcelona cuenta con un valor de 1.128 millones y el Atlético de Madrid de 603), pero que contrasta radicalmente con la situación de un recién ascendido como el Oviedo, que pese a sus últimas incorporaciones sigue siendo el equipo con la plantilla "más barata".

La tasación del equipo azul es de 38,5 millones según este portal, que tiene en cuenta diferentes factores de los futbolistas a la hora de fijar su precio, como la edad, su rendimiento, su progresión y anteriores transacciones en el mercado. El resto de ascendidos, Elche y Levante, también cuentan con planteles más caros, con un valor de 38,6 y 51,70, respectivamente. Y, por encima, en una categoría superior, equipos más asentados en la categoría como Alavés (61,2), Rayo Vallecano (74,6), Getafe (78,5) o Mallorca (80,9).

Pese a ser el último en llegar, el Oviedo se ha movido con celeridad en el mercado para cerrar once fichajes, con un gasto aproximado superior a los 3,5 millones de euros. Luka Ilic ha sido el mayor gasto hasta la fecha, pero el serbio no está entre los futbolistas más caros de la plantilla carbayona. Curiosamente, los dos primeros puestos los ocupan los últimos en llegar. Leander Dendoncker, con 4,5 millones, y Josip Brekalo, con un precio de 3,3. Completa el podio Colombatto, con un valor de 3 millones.

Poniendo el foco en lo más próximo, en el partido de mañana, el Madrid ha sido el segundo equipo de LaLiga que más ha invertido durante el presente mercado, con una apuesta total de 167,5 millones, destacando fichajes como el de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras o Franco Mastantuono, pero, sobre todo, el de su incorporación más cara, la del central Dean Huijsen, quien apunta a titular en el Tartiere. Y entre sus jugadores con más valor destacan los nombres de Mbappé y Bellingham (ambos tasados en 180 millones) y Vinicius (170). Sin embargo, el centrocampista inglés no llegará a tiempo a la cita en el Tartiere y será baja, al igual que Camavinga, Endrick y Mendy.

David, esta vez vestido de azul carbayón, se medirá al todopoderoso Goliat, el Madrid, pero lo bonito del fútbol es que destaca por ser impredecible y porque las sorpresas existen. Eso tratará de conseguir el Oviedo el domingo para festejar por todo lo alto un regreso de Primera ante su gente.