La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche

El regreso del Oviedo a Primera División, veinticuatro años después, tendrá un invitado especial para reinaugurar el Tartiere en la élite: el Real Madrid. El mismo rival que pisó por última vez el feudo carbayón en el último partido de los azules en la élite, aquel 10 de junio de 2001 que terminó 1-1, y que pocos días después desembocó en el descenso del equipo carbayón. Ahora, el calendario ha querido que la vuelta sea también ante el conjunto blanco, que ya tiene cerrado su plan de viaje a Asturias.

El Madrid no hará noche en Oviedo. La expedición abandonará Madrid el mismo domingo del partido por la mañana desde Barajas en un Airbus 320, cuya salida está prevista a las 10.30 horas y la llegada al aeropuerto de Asturias será a las 11.35. Allí, los jugadores harán el tradicional paseíllo para que los aficionados puedan ver de cerca a las estrellas blancas antes de que la plantilla se traslade en autocar hasta su hotel de concentración, el Eurostars Palacio de Cristal, ubicado en el edificio Calatrava.

En el hotel comerán y descansarán durante el día hasta la hora de dirigirse al estadio. El desplazamiento al Tartiere está programado entre las 19.30 y las 20 horas, momento en el que tendrá lugar el encuentro institucional entre las directivas en el palco de honor del feudo carbayón. El partido arrancará a las 21.30 horas.

La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo. / LNE

Tras el choque, el Madrid volverá a casa en el mismo Airbus 320 que los dejó por la mañana en Asturias y que regresará desde Madrid de nuevo al aeródromo asturiano para recoger a la expedición. El vuelo de regreso está previsto para la 1.15 de la madrugada, con aterrizaje en Barajas alrededor de las 2.30 horas, aunque este horario dependerá de lo que tarde la expedición en abandonar el estadio.

La logística del viaje es llamativa: el aeropuerto de Asturias cierra a las 00 horas en horario de verano, por lo que el Madrid ha tenido que abonar una ampliación de horario para poder marcharse de inmediato y no dormir en Oviedo. El coste ronda los 3.000 euros, que asume el propio club blanco. Además, la expedición blanca viajará con más de diez miembros de seguridad privada para preservar la integridad de los jugadores. La entrada a las puertas de embarque estará restringida únicamente a personal del club.

El dispositivo de seguridad será uno de los más grandes que se recuerdan en el estreno liguero del Oviedo. Policía Nacional y efectivos de seguridad privada trabajarán de forma coordinada para evitar aglomeraciones y garantizar que los traslados del Madrid se desarrollen sin incidentes. El club blanco no quiere sobresaltos y ha blindado al máximo cada movimiento de su expedición en una jornada marcada por el regreso del fútbol de Primera al Tartiere.