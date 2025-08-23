Javi López se acerca al Oviedo: así está la operación para fichar al defensa canario
El Betis descarta el fichaje del lateral izquierdo, pendiente de que la Real le deje salir cedido
El futuro de Javi López empieza a despejarse y el Oviedo aparece como el mejor colocado para hacerse con sus servicios. El lateral izquierdo de 23 años no cuenta para el nuevo técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, y ni siquiera tiene dorsal asignado, después de haber disputado 29 partidos ligueros el pasado curso con Imanol Alguacil.
El Betis, que era uno de los principales pretendientes, ha quedado fuera de la puja tras incorporar al portugués Nazinho para sustituir a Ricardo Rodríguez. La propuesta verdiblanca pasaba por un traspaso, opción que agradaba al conjunto txuri urdin después de haber pagado 6,5 millones al Alavés el pasado verano. Sin embargo, el límite salarial hace inviable esa fórmula en el Oviedo, que solo puede plantear una cesión.
El club azul se mantiene a la espera de la decisión de la Real, que duda entre abrir la puerta a un préstamo o intentar recuperar parte de la inversión con una venta definitiva. Mientras tanto, desde el entorno del futbolista se valora muy positivamente la posibilidad de recalar en el Tartiere y resolver cuanto antes su futuro. Una propuesta que, a pesar del interés del Betis, López siempre ha valorado.
El Oviedo, que también busca reforzar el centro de la defensa, no pierde de vista el lateral zurdo, su principal necesidad, ya que únicamente cuenta con Rahim como opción de la primera plantilla. Durante la pretemporada, el canterano Omar Falah ha sido la alternativa y , jugó en Villarreal. La llegada de Javi López supondría una competencia directa para el carril izquierdo, una de las prioridades que la dirección deportiva mantiene abiertas en el mercado. Sin embargo, la opción que quiere la Real Sociedad, que pasa por vender al jugador, es imposible para el Oviedo. "Seremos de los que menos margen para fichar tengan en la categoría, tenemos más límite que el año anterior, pero los jugadores ganan mucho más. Pelearemos hasta el final. Hacemos cuentas y nos ayuda la campaña de abonados y el departamento comercial para tener el límite más alto posible e ir al máximo en calidad de plantilla, pero aun así es complicado", dijo anteayer Agustín Lleida, director general del Oviedo. Por ello, los azules quieren cerrar la cesión del jugador, que, por ahora, no cuenta con ofertas de traspaso y en el conjunto donostiarra no tiene hueco.
