“Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
El joven futbolista marcó un gran tanto desde fuera del área en la victoria carbayona ante su máximo rival
O.O.
De tal palo, tal astilla. El hijo de Santi Cazorla, Enzo, anotó un golazo esta tarde en el IX Torneo Juvenil Emilio Carballo en el derbi ante el Sporting. El centrocampista carbayón, que juega en el juvenil B del Oviedo, fue el primero en abrir la lata para los suyos con un gol de bella factura desde fuera del área.
Tras un saque de banda, Enzo controló con el pecho y, tras un par de botes, disparó sin pensárselo dos veces desde muy lejos. El balón entró con potencia y nada pudo hacer el meta rojiblanco. Así, Enzo Cazorla pudo celebrar su gran acción y el triunfo ante el eterno rival por 3-1, gracias también a los tantos de Kevin y Abel.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Tensión en el lavaderu y polémica rural en Llanera: identificado un vecino por lavar su alfombra con jabón chimbo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- El mayor laberinto vegetal de España está en Llanes y entre maizales: para entrar solo hay que ayudar contra el ELA
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Hallan muerto a un sexagenario en las rocas del paseo de San Pedro de Llanes tras dos días desaparecido