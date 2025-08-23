Rabaribony, uno de los últimos azules en medirse al Real Madrid: "Cuando vistes esta camiseta, la llevas para toda la vida"

Franck Rabarivony (Tours, 1970) vive desde hace décadas en La Reunión, una isla que pertenece a Francia, aunque está a 10.000 kilómetros de la metrópolis. El galo llegó a jugar Champions, pero, a pesar de todo, los mejores recuerdos de su carrera, como él confiesa, están en Oviedo. Todavía hoy, Rabarivony pide perdón por aquella roja y expulsión contra el Mallorca de la última jornada de la 2000/2001, en la que el Real Oviedo firmó su descenso.

Una vida de cambios la suya, de ser campeón de Liga y Copa con el Auxerre a una isla de 150.000 habitantes, pasando por el Real Oviedo de Primera, el Vitoria de Guimaraes y el Skoda Xanthi. ¿Cómo empieza la historia de Franck Rabarivony?

Mi padre fue portero, pero hace ya mucho tiempo, ahora tiene 90 años. Yo empecé en el club de mi pueblo, que estaba cerca de Tours, donde nací. Con 11 años me fui al Auxerre, donde pasé 14 temporadas. Cuando yo llegué estaban jugadores como Éric Cantoná o Basile Boli. Aquello era complicado. Por suerte, logré hacerme un hueco con el paso del tiempo y ser titular. En la 95/96 conseguimos el doblete con el mítico Guy Roux al frente, que estuvo 40 años en el club en los que se ganaron más títulos. Yo me fui del Auxerre al Real Oviedo después de jugar la Champions.

Entonces, ¿qué es lo que le lleva a fichar por el conjunto asturiano? Fue su primera vez fuera de Francia.

Por mí se interesaron varios equipos italianos. Al final no cuajaron esas propuestas. Siempre me gustó mucho la Liga española. La verdad es que uno de los motivos de salir fue que yo me sentí muy decepcionado por no haber jugado el Mundial de Francia 1998, que además conquistaron los 'Bleus'. Estuve en la prelista, pero una lesión terminó con mi sueño. Es cierto que el Real Oviedo tenía, por aquel entonces, objetivos distintos a los del Auxerre, sin embargo, caí en un vestuario magnífico, con compañeros como Viktor Onopko, Paolo Bento, Peter Dubovský, 'Tito' Pompei, Dely Valdés, además de los locales como Esteban, César o Bango. ¡Fue una grata sorpresa!

Cita un nombre de obligado recuerdo, como el de Peter Dubovský, fallecido en Tailandia mientras visitaba las cataratas de la isla Ko Samui. ¿Cómo vivieron aquel desgraciado 23 de junio del 2000 en el vestuario?

Es, sin duda, el peor recuerdo que tengo de mi etapa en Oviedo. Era uno de mis grandes amigos en el vestuario y fuera de él. No nos lo creíamos, aquello fue muy duro y tuvimos que sacarlo entre todos. Todavía, cuando algún amigo me dice hoy que va de vacaciones a Tailandia, se me eriza la piel.

Aquel Real Oviedo llevaba una década en Primera y llegó a jugar la UEFA. Estuvo tres temporadas, en las que ganaron a equipos como el Barça o el Real Madrid, entre otros. Aquella aventura terminó con el descenso de 2001.

Era un equipo muy bueno, pero las temporadas se nos hacían muy largas. Teníamos menos efectivos que el resto y, al final, sentíamos la fatiga. Yo estuve a las órdenes de Fernando Vázquez, Luis Aragonés o Radomir Antic. Aragonés me recordaba mucho a Guy Roux, un perfil de veteranía y sabiduría, que ejercía de protector. Después tuvo la desgracia de ser el entrenador del Mallorca contra el que descendimos en la última jornada de la temporada 2000/2001. Pero vivimos grandes momentos, recuerdo. En mi primer año le ganamos al Barça y al Real Madrid en el Tartiere. Fíjate, mi primer gran reto fue defender nada más y nada menos que a Luis Figo.

Precisamente, en aquella primera campaña, la 1998/1999, se fueron al descanso de Navidad después de ganar al Real Madrid de Hiddink 1-0 en el Tartiere. Un equipo campeón de Europa que no pudo tumbar al Real Oviedo.

Lo recuerdo perfectamente. ¡Celebramos el fin de año estando en puestos de jugar la Copa de la UEFA! Como antes conté, nos faltaron fuerzas en la segunda vuelta. Lchamos y luchamos, pero solo pudimos salvar la categoría. Algo que no logramos en la campaña 2000/2001, cuando ni siquiera después de empatar contra el Real Madrid y volver a ganar al Barça en las jornadas finales, nos permitió obtener la permanencia. Perdimos contra un Mallorca que se había metido en la Copa de Europa con Luis Aragonés. Fue un día horrible para mí. Me expulsaron a la media hora de juego después de un penalti sobre Eto'o. No sabes lo que siento todavía aquello. Pido perdón, pero la vida es así. Sé que con 10 fue muy difícil, aunque lo intentamos. Aquel fue un año difícil para nosotros en todos los sentidos. ¿Sabes por qué lo digo, verdad?

Lo intuyo, consciente de la travesía en el desierto que vivió el Real Oviedo durante muchos años después...

Nos pagaban muy tarde, con meses de retraso. Algunos jugadores ni siquiera han cobrado a día de hoy. Fue todo muy complicado y no tiene nada que ver con nuestro amor por el club. Hubo casos en los que no se percibió nada de nada durante mucho tiempo. Después me fui a Portugal, al Vitoria de Guimaraes, para estar cerca por si recuperaba el dinero. Al ver que no pasaba nada, decidí irme a Grecia para una última temporada. Después me retiré y me fui a La Reunión, donde vivo desde hace 25 años. Cambié de vida totalmente, pero estoy muy bien. Tengo muchos amigos y familia en Madagascar, que está cerca, aunque en días como hoy, estando en Francia, tengo que resolver problemas a 11.000 kilómetros de distancia.

Madagascar le dio la oportunidad de debutar con la absoluta, ¿le dolió no poder hacerlo con Francia?

Mis padres son de Madagascar, aunque yo nací en Tours, porque mi papá era militar cuando esta isla cuando era colonia gala. Jugué un partido de clasificación para el Mundial 2006, pero era muy complicado. Con Francia estuve en las categorías inferiores desde los 13 años. Formé parte de la generación que iba a tener su gran oportunidad en el Mundial de 1998. De hecho trabajamos para ello durante años, con compañeros como Zidane. Al final no pasé el corte, las lesiones me privaron de minutos al principio y terminé yéndome de Francia. Después vivimos el cambio del franco al euro, la conversión de los clubes en empresas y todo se volvió más complicado para los que quisimos regresar.

Hablando de regresos y viajes, ¿volvió a Oviedo después de su salida?

Solo una vez, al poco de irme, cuando estaba pendiente de los pagos. Pero estoy convencidísimo de volver. No tengo más que recuerdos buenos. Qué retadora fue aquella aventura. Cuántos partidos grandes ganamos y cómo competimos gracias al Tartiere. Aunque he de decir que me gustaba más el viejo que el nuevo.

Por descontado, el pasado 21 de junio, en el restaurante de Franck Rabarivony en La Reunión todas las televisiones emitieron el Real Oviedo - Mirandés... El momento más esperado después de 24 años.

Pensé que nunca lo volvería a vivir. Qué nervioso me puse... Porque cuando te pones la camiseta del Real Oviedo te la pones para toda la vida. De verdad, tengo que volver a Oviedo. Allí vivía en la Calle Uría. Los mejores recuerdos de mi carrera están en España. Por desgracia, muchos los perdí, ya que se me extravió una maleta donde tenía todas las fotos de aquellos años. Por lo que me despido en esta entrevista haciendo una petición a todo el oviedismo para que me envíe imágenes y recuerdos de tantos momentos memorables que vivimos juntos.