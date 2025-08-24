Un cartel presentando el Oviedo-Madrid desata la polémica entre blancos y culés en las redes: “Han decidido arrodillarse”

El Oviedo-Madrid calienta motores, es el día en el que el fútbol de Primera regresa al Carlos Tartiere, 24 años han pasado desde la última vez y otra vez el protagonista es el conjunto blanco, como el día del descenso en 2001. Como en todos los choques, en Oviedo ha publicado un cartel para presentar el partido y en este caos ha suscitado un levante intento en las redes. Especialmente entre seguidores del Madrid y Barça.

En el cartel, y bajo el lema “cuéntame, ¿cómo te ha ido?”, salen dos imágenes. Arriba, los jugadores del Madrid celebrando una de sus Champions. Abajo, Rafa Ponzo, portero de los azules en los peores momentos, sobre el campo lleno de barro de El Berrón, en Tercera División. Buscaba el mensaje el contraste pero las críticas han llegado por incluir una celebración festiva del Madrid en el mismo.

“Cero necesidad de colocar esa imagen en el cielo”, decía un usuario. “Es muy fuerte. Que mi equipo anuncie el partido con una foto de fondo del rival celebrando un título es algo realmente duro de comprender”, intervenía otro. Incluso aficionados del Barça mostraron su opinión: “Equipo decente y han decidido arrodillarse antes de empezar… mejor ni se presenten”. Y más: “Otros +6 para el Real de Madrid antes de empezar la liga”.

El debate está abierto, también con defensores de la idea. “Es facilísimo de entender, muchos, la mayoría, estamos orgullosos de las cicatrices”, analizaba un oviedista. “No hay foto más icónica de nuestra travesía por el desierto que esa en El Berrón. Inimaginable haber caído tan abajo y sin embargo el veneno sirvió para curarnos...”, intervenía otro. Quienes sí parecían felices eran los madridistas: “Grande el Oviedo, siempre le ayudamos en sus malos momentos, honor a un grande”. "¿Un equipo que no le falta el respeta al Real Madrid en España? Pidan un deseo", decía otro.

Mensaje retirado

No es el único mensaje polémico en la previa del choque de hoy, pues esta misma semana el Oviedo publicó un mensaje en X que decía “nunca te abandonaremos, nunca” en el que se hablaba del descenso del club a Segunda en 2001 con la fecha de nacimiento del delantero madridista Rodrygo. El mensaje fue borrado minutos después por los responsables de redes azules tras las críticas de sus propios aficionados.