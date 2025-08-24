Cazorla y Bailly señalan el camino: la curiosa estadística de la plantilla del Oviedo ante el Madrid

Son pocos los equipos que tienen la oportunidad de enfrentarse al Madrid, y aún menos los que logran vencerlo. De los 25 convocados por Veljko Paunovic para medirse esta noche a los blancos, 19 de ellos experimentarán por primera vez lo que significa medirse en duelo ante un rival de esta entidad. De los seis restantes, solo dos consiguieron ganar al conjunto merengue en alguna ocasión.

Como no podía ser de otra manera, Santi Cazorla es uno de ellos y, además, es el futbolista del Oviedo que más veces se ha enfrentado al Madrid. A lo largo de su extensa carrera, el llanerense ha disputado 18 encuentros ante el conjunto blanco vistiendo las camisetas del Recreativo de Huelva, Málaga y Villarreal -nunca coincidió estando en el Arsenal- y hoy, por fin, hará lo propio con la zamarra azul. Sin embargo, no ha sido un rival que se le haya dado especialmente bien. De hecho, todo lo contrario.

De esos 18 encuentros, solo en uno Cazorla consiguió vencer al Madrid y fue, curiosamente, en uno de sus primeros enfrentamientos. Era su estreno en el Bernabéu y el centrocampista formó parte del histórico triunfo del Recre por 0-3 en 2006. Un joven Cazorla, de apenas 21 años, disputó los 90 minutos en el feudo blanco ante futbolistas de la talla de Ronaldo Nazário, Beckham o Raúl, pero nunca más consiguió vencer al Madrid. Lo que sí logró fue marcar en tres ocasiones y, siempre que lo logró, su equipo puntuó. Muchos recordarán aquel lanzamiento de falta magistral que enmudeció el Bernabeu en el último minuto para que el Málaga empatase (1-1) en la temporada 11-12. Otra de sus grandes noches, un doblete con el Villarreal que sirvió para sumar un punto en El Madrigal (2-2) en 2019.

El otro integrante de la plantilla del Oviedo que sabe lo que es ganar a los blancos es uno de los últimos en llegar: Eric Bailly. El central costamarfileño se enfrentó en cinco ocasiones al Madrid, pero solo venció en una ocasión. Fue con el Villarreal (1-0), en 2015, gracias a un solitario gol de Roberto Soldado que desniveló el choque. Aquel día Bailly fue titular y consiguió frenar a la mítica "BBC", compuesta por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, que tantas alegrías dio a la parroquia blanca.

Eric Bailly pugna el balón con Cristiano Ronaldo en la temporada 15-16, cuando vestía la camiseta del Villarreal. | EFE

Tras Cazorla, Nacho Vidal y Salomón Rondón

Los siguientes futbolistas con más duelos ante el Madrid son Nacho Vidal y Salomón Rondón, pero ninguno de los dos consiguió el triunfo ante el cuadro merengue en sus siete enfrentamientos. El lateral alicantino, eso sí, pudo puntuar en cuatro ocasiones, mientras que el internacional venezolano solo rascó un punto en toda su carrera. Los otros dos que completan la lista son los dos centrales que saldrán de inicio esta noche: David Costas y Dani Calvo, ambos con tres enfrentamientos y un denominador común: ninguna victoria.

Para el resto de componentes de la plantilla azul, lo de esta noche será su primera vez. No así para el director de orquesta, para un Veljko Paunovic que aún recuerda las ocasiones que perdonó en el último partido del Oviedo en el Tartiere en Primera, precisamente ante el Madrid. "Fallamos muchas oportunidades, yo también. Es el pasado y un recuerdo más. Estos chicos tienen la oportunidad de crear un nuevo recuerdo", expresó el serbio. Y eso intentarán hacer los azules hoy, regresar por todo lo alto a la élite y ante su gente ante uno de los mejores equipos del mundo. De conseguirlo, será una gesta que se recuerde años después.