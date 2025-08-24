En Directo
EN DIRECTO: El Oviedo recibe al Madrid en el primer partido en el Carlos Tartiere de los azules tras su regreso a Primera
El Real Oviedo debuta en casa ante los blancos en un Carlos Tartiere lleno hasta la bandera
Javi Viso
Es el reestreno soñado en cuanto a la repercusión y exposición delante del mundo, todos podrán ver al Tartiere cuando se pone colorido, aunque también es uno de los menos favorables si el objetivo es estrenar la cuenta de puntos. El Real Oviedo de Veljko Paunovic, pura ambición aunque sea un recién llegado, se enfrenta hoy (21.30 horas) a un reto mayúsculo con la visita del Real Madrid, en lo que para muchos será una fiesta por todo lo que significa el regreso a la competición principal después de todo lo vivido.
Son los tres primeros puntos en juego en un Tartiere de Primera en los últimos 24 años y ni el entrenador ni sus pupilos quieren darlos por perdido. Fiesta, sí; pelea, también. Es difícil, sí, más aún a estas alturas, con una plantilla a medio construir, pero no renuncian los azules a su derecho a discutirle los puntos a todo un Madrid.
Durante la mañana, la expectación ha sido máxima. Tanto en el recibimiento en el aeopuerto como en el hotel, cientos de aficionados han hecho colas para poder ver a sus ídolos en Asturias.
Nacho Azparren
El once de los merengues: cuatro novedades en el Madrid
El Real Madrid ya tiene once para el choque del Tartiere. Juegan los mismos que en el triunfo ante Osasuna, con cuatro novedades: Carvajal, Rudiger, Rodrygo y Mastantuono. Y Vinicius será suplente. Así, los de Alonso formarán con Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
Nacho Azparren
El Oviedo, con cinco atrás
Paunovic opta por reforzar la zaga con tres centrales. Así jugará el Oviedo ante el Madrid: Aarón; Vidal, Luengo, Calvo, Costas, Rahim; Ilic, Sibo, Dendoncker, Chaira; Rondón.
Irma Collín/María Rendueles
Los jugadores del Real Madrid salen del hotel rumbo al Carlos Tartiere
Javi Viso
Madridistas y oviedistas unidos por el mismo sueño: disfrutar de la victoria de los suyos
“El Madrid va con un equipo nuevo y no sé lo que va a pasar, pero estoy seguro de que se lo vamos a poner difícil al Madrid hoy. Tenemos un calendario complicado, pero alguno tendremos que ganar”.
2-1 con goles de Viñas y Nacho Vidal, es el resultado por el que apuesta Edu, mientras que Baudi, madridista, apuesta por un 1-3 con doblete de Mbappé y otro de Fede Valverde.
Javi Viso
Desde Albacete y con corazón oviedista para ver a los de Paunović contra el Real Madrid
Álvaro Núñez, de Albacete pero muy aficionado del Oviedo desde su llegada a Asturias: “Estoy nervioso por el partido porque es la primera vez que veo a mi equipo en Primera. Ves a la gente con emoción por la calle y eso me encanta. Vamos a sufrir, pero yo creo que vamos a ganar 1-0 y con gol de Chaira”.
Javi Viso
Hay quien además de vaticinar triunfo oviedista se atreve con firmar a los goleadores
Hugo González: “Espero que el equipo compita y hay que ir a ganar. Soy optimista y hoy ganamos 2-1. Van a marcar Hassan y Fede Viñas”.
Javi Viso
La motivación como clave para imponerse al Madrid
David Cañete: “Tengo 32 años y, aunque si había nacido cuando el Oviedo jugaba contra el Madrid, no tengo recuerdos. Me acuerdo más de momentos difíciles y partidos duros como el del Caravaca, y de otros que no pudimos subir. Creo que por motivación se lo puede llevar el Oviedo por 1-0. Mi corazón dice una cosa y mi cabeza otra”.
Javi Viso
Los más pequeños, volcados con el conjunto azul. Valeria Fernández lo tiene claro: “Hoy vamos a ganar seguro, yo digo que 2-1”, expresa contenta.
Javi Viso
También hay quien esta noche tendrá sentimientos encontrados
José Villa: “Llevo 57 años de socio. Lo primero que recuerdo al pensar en el Madrid es el último partido en casa, en el que pudimos haber ganado. El árbitro no ayudó. Soy un poco madridista, pero hoy soy oviedista. Vamos a hacer un gran partido”.
Rosi Braga: “Con ganar 1-0 me conformo, si puede ser con sufrimiento al final mejor”.
Javi Viso
Para muchos la alegría es por partida doble, por ver al Oviedo contra el Madrid y por disfrutar por primera vez de los carbayones en Primera
Pablo Méndez: “Nosotros somos del 2003. Nunca hemos visto al Oviedo en Primera y hay muchas ganas. Me hace mucha ilusión ver a un grande y a jugadores como Mbappé y Vinicius. Hoy es complicado, con sacar un punto me doy por satisfecho”.
