EN DIRECTO: El Oviedo recibe al Madrid en el primer partido en el Carlos Tartiere de los azules tras su regreso a Primera

El Real Oviedo debuta en casa ante los blancos en un Carlos Tartiere lleno hasta la bandera

EN IMÁGENES: Oviedo respira fútbol horas antes del emocionante choque entre los carbayones y el Real Madrid

EN IMÁGENES: Oviedo respira fútbol horas antes del emocionante choque entre los carbayones y el Real Madrid

EN IMÁGENES: Oviedo respira fútbol horas antes del emocionante choque entre los carbayones y el Real Madrid

Joaquín Alonso

María Rendueles

Javi Viso

Es el reestreno soñado en cuanto a la repercusión y exposición delante del mundo, todos podrán ver al Tartiere cuando se pone colorido, aunque también es uno de los menos favorables si el objetivo es estrenar la cuenta de puntos. El Real Oviedo de Veljko Paunovic, pura ambición aunque sea un recién llegado, se enfrenta hoy (21.30 horas) a un reto mayúsculo con la visita del Real Madrid, en lo que para muchos será una fiesta por todo lo que significa el regreso a la competición principal después de todo lo vivido.

Son los tres primeros puntos en juego en un Tartiere de Primera en los últimos 24 años y ni el entrenador ni sus pupilos quieren darlos por perdido. Fiesta, sí; pelea, también. Es difícil, sí, más aún a estas alturas, con una plantilla a medio construir, pero no renuncian los azules a su derecho a discutirle los puntos a todo un Madrid.

EN IMÁGENES: Locura en la llegada del Real Madrid a Asturias

EN IMÁGENES: Locura en la llegada del Real Madrid a Asturias

EN IMÁGENES: Locura en la llegada del Real Madrid al Aeropuerto de Asturias / Mara Villamuza

Durante la mañana, la expectación ha sido máxima. Tanto en el recibimiento en el aeopuerto como en el hotel, cientos de aficionados han hecho colas para poder ver a sus ídolos en Asturias.

